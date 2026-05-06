رئيس مجلس الشورى الإيراني: نخوض أكبر الحروب المعاصرة

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده تخوض حاليا واحدة من "أكبر الحروب المعاصرة" في تاريخها.وفي رسالة صوتية وجهها إلى الشعب الإيراني قال رئيس البرلمان: "علينا جميعا أن ندرك أننا نخوض إحدى أعظم حروب إيران المعاصرة".وأضاف أن النصر النهائي في هذه الحرب سيحول إيران إلى لاعب فاعل في النظام الدولي، وسيكون ذلك بداية لتقدم البلاد المادي والمعنوي، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يصاحب تحقيق هذا الإنجاز العظيم صعوبات.وأكد محمد باقر قاليباف أن أنجع مساعدة يمكن لكل فرد تقديمها لوطنه، والصاروخ الذي يمكن للشعب إطلاقه على قلب العدو، هو كلمة واحدة "الإنقاذ"، مردفا بالقول: "أطلب منكم إنقاذ أنفسكم، وأحث الآخرين على فعل الشيء نفسه".وتابع قائلا: "ينبغي أن تصبح قوات الباسيج وسيطا بين الشعب والمسؤولين الحكوميين والجهات المانحة، كما ينبغي للحكومة والمؤسسات الحاكمة الاستفادة القصوى من قدرات الباسيج لا سيما في الأحياء، والتأكد من أن لا مؤسسة أخرى قادرة على القيام بما تقوم به".كما وجه طلبا للإيرانيين في الخارج، حيث صرح: "أنتم الذين تبعدون آلاف الكيلومترات اليوم وتشعرون بالقلق على وطنكم الحبيب، تمتلكون قدرات اقتصادية وخبراتية وتواصلية فعّالة".وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أن البلاد بحاجة للإيرانيين في الخارج بقدراتهم العظيمة، مؤكدا أنهم يستطيعون أن يكونوا أحد أهم ركائز الوطن في دحر عدو إيران.