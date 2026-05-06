Babnet

بعد 9 أهداف.. موقعة "حاسمة" بين بايرين ميونخ وباريس سان جيرمان على ملعب "أليانز أرينا"

Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 16:12
      
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأربعاء، صوب ملعب "أليانز أرينا" الذي سيكون مسرحا للقاء الحاسم بين بايرين ميونخ وباريس سان جيرمان، ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة بين فريق بايرن ميونخ الألماني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "تشامبيونز ليغ"، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.


علما أن فريق باريس سان جيرمان، فاز على العملاق البافاري (5-4) في مباراة الذهاب التي جرت بينهما على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس.


وسيبدأ البلجيكي فينسنت كومباني (40 عاما) المدير الفني لفريق بايرين ميونخ، بالتشكيلة الأساسية التالية لهذه المواجهة المصيرية ضد ضيفه الفرنسي، حامل اللقب:


في المقابل اختار الإسباني لويس إنريكي (55 عاما) المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه العملاق البافاري:


وسيكون الفائز من المواجهة بين فريقي بايرين ميونخ وباريس سان جيرمان، على موعد في المباراة النهائية لدوري الأبطال "تشامبيونزليغ" يوم 30 ماي 2026، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست، مع فريق أرسنال الإنجليزي الذي تغلب على أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف من دون رد مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن، في لقاء الإياب بعد تعادلهما (1-1) ذهابا.
الأربعاء 06 ماي 2026 | 19 ذو القعدة 1447
