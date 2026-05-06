بروجردي : " الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعاني من ارتباك ذهني عميق"

اعتبر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعاني من ارتباك ذهني عميق.وقال بروجردي لوكالة "إيسنا" حول أسباب انسحاب ترامب من "مشروع الحرية" في مضيق هرمز: "لو لم يتراجع ترامب، لكان ذلك موضع دهشة".وأضاف: "في هذه الفترة، طرح ترامب تصريحات متعددة بشأن مضيق هرمز، من تدخل عسكري إلى طلب مساعدة الحلفاء الأوروبيين والناتو، ونصح الدول والسفن بعبور المضيق، وأن كل دولة مسؤولة عن نفسها. هذه التصريحات تعكس ارتباكا ذهنيا عميقا لدى ترامب، لذا فإن تراجع ترامب ليس مفاجئا، لأن هذه المواقف المتناقضة تكررت عدة مرات، وقد تراجع ترامب عن موقفه سابقا".وأضاف: "هذه المواقف المتناقضة تظهر أنه من الصعب جدا عليهم قبول والإعلان عن هزيمتهم وانتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الحرب العدائية. وفي الوقت نفسه، تسعى أمريكا للخروج بشرف من الأزمة التي وقع فيها ترامب بتحريض من نتنياهو المجرم، ويحاول إنقاذ نفسه من هذا المستنقع".وتابع بروجردي: "في هذه الظروف، كما تصرفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصلابة حتى الآن معتمدة على قدرات القوات المسلحة، ولا سيما القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي والجيش، يجب أن تواصل هذه السياسة بثبات حتى نصادق في المجلس على القانون المتعلق بمضيق هرمز ونُبلّغه، ونفرض النظام الجديد الحاكم على مضيق هرمز على العالم بأسره. في هذه الظروف، نكون قد سيطرنا أمنيا على مضيق هرمز، ويعود ريعها للشعب الإيراني".وحول كيف يمكن لإيران استغلال هذه الظروف لصالحها، قال: "يجب على إيران أن تواصل سياسة السيطرة القصوى على مضيق هرمز. عندما أعلنت إيران توسيع نطاق سيطرتها، تراجع ترامب لأنه شعر أن دخوله هذه اللعبة سيدمر الكثير من استثماراته في المنطقة".واختتم بروجردي حديثه: "عندما ردت إيران على قصف عسلوية باستهداف مراكز الغاز القطرية، أدركوا أننا جادون جدا".