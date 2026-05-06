"رويترز": مصدر باكستاني يؤكد اقتراب أمريكا وإيران من التوصل لمذكرة لإنهاء الحرب

Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 11:22
      
قال مصدر ​باكستاني مشارك ‌في جهود السلام لرويترز ​​إن الولايات المتحدة ⁠وإيران ​تقتربان من ​التوصل إلى مذكرة من صفحة ​واحدة لإنهاء ​الحرب، مؤكدا ‌بذلك ⁠تقريرا نشره موقع أكسيوس.
وقال ⁠المصدر "سننهي هذا الأمر ​قريبا جدا. ​نحن ⁠نقترب من ذلك".


وكان موقع "أكسيوس" أفاد بأن الولايات المتحدة وإيران على وشك توقيع مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الصراع.


وذكر الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين آخرين مطلعين على المفاوضات أن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع أن ترد إيران على النقاط الرئيسية للاتفاق المحتمل خلال 48 ساعة.

وأكد "أكسيوس" أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ولكن المصادر أشارت إلى أن هذه هي أقرب نقطة وصل إليها الطرفان إلى اتفاق منذ بدء الحرب.

ووفقا لمصادر الموقع فإن قرار القيادة الأمريكية بتعليق عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز مرتبط بالتقدم المحرز في المفاوضات.

وتستند مسودة المذكرة إلى خطة الولايات المتحدة المكونة من 14 بندا، والتي تدعو إلى وقف الأعمال القتالية في المنطقة وبدء فترة مفاوضات مدتها 30 يوما بشأن الملاحة في مضيق هرمز، والبرنامج النووي الإيراني، وآفاق رفع العقوبات الأمريكية.
