للمرة الخامسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مساعي الديمقراطيين لوقف الحرب على إيران

Publié le Jeudi 23 Avril 2026 - 06:38
      
وكالات - رفض مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء مشروع قرار لوقف الحرب على إيران، حيث أيد الجمهوريون في الكونغرس إلى حد كبير جهود الرئيس دونالد ترامب العسكرية.

وهذه المرة الخامسة هذا العام التي يصوت فيها مجلس الشيوخ الأمريكي على التنازل عن صلاحياته المتعلقة بالحرب لصالح الرئيس، في نزاع يقول الديمقراطيون إنه غير قانوني ويفتقر إلى المبرر.


وكان القرار سيلزم الولايات المتحدة بسحب قواتها من الصراع حتى يأذن الكونغرس باتخاذ مزيد من الإجراءات.


وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "كلما طال انتظار ترامب لإخراج الولايات المتحدة من هذه الحرب، زاد عمق المأزق وأصبح الخروج أكثر صعوبة".

من جانبهم، أبدى الجمهوريون ترددا في انتقاد ترامب أو الحرب، رغم تصريحهم برغبتهم في إنهائها سريعا.

وصرح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، يوم الثلاثاء، بأن معظم الجمهوريين يعتقدون "أن الرئيس على حق في ضمان عدم قدرة إيران على تهديد العالم بسلاح نووي".

وجاء التصويت بعد يوم من إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين مع اقتراب الموعد النهائي، متراجعا عن موقفه بعد تهديده باستئناف الهجمات إذا لم يقبل النظام الإيراني شروطه للاتفاق.

وعلى الرغم من أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لم يكونوا على استعداد للانشقاق عن الرئيس بشأن إيران حتى الآن، إلا أن اقتراب الموعد النهائي قد يغير الآراء.

في الأسبوع المقبل، ما لم يحدث انفراج ينهي النزاع، ستتجاوز الحرب عتبة الستين يوما.

وبموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، فإن مدة العمليات التي لم يصرح بها الكونغرس لا تتجاوز ستين يوما، إلا أنه يمكن تمديد هذه المدة إلى تسعين يوما إذا قدم الرئيس للكونغرس شهادة خطية تثبت وجود "ضرورة عسكرية لا مفر منها" تتعلق بسلامة القوات المسلحة الأمريكية وتستدعي هذا التمديد.
