Babnet   Latest update 23:11 Tunis

"فقط الكثير من الكلام".. الولايات المتحدة تؤكد أنها لا ترى دعما كافيا من أوروبا بشأن إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e933a99c5a48.95186484_qfoljkigmhpne.jpg>
Publié le Mercredi 22 Avril 2026 - 21:45
      
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن واشنطن حتى الآن لا ترى إجراءات حقيقية من الشركاء الأوروبيين لدعم الحصار البحري لإيران في مضيق هرمز سوى الكثير من الكلام.

وقالت ليفيت ردا على سؤال لقناة "فوكس نيوز" حول ما إذا كان الشركاء الأوروبيون سينضمون إلى الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية: "سنرى، في الوقت الحالي نسمع الكثير من الكلام من الأوروبيين. للأسف، لا نرى إجراءات كافية".


يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعلن سابقا أن فرنسا مستعدة للمساهمة في الحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز. ولاحقا أكد ماكرون مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمرعلى ضرورة ضمان حرية الملاحة فيه.


كما أكد الاتحاد الأوروبي على رفضه قطعا أي شكل لتحصيل رسوم مرور عبر مضيق هرمز، وأشار إلى فرض عقوبات على إيران في ماي بسبب مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن الإدارة الأمريكية قامت بوضع قائمة سوداء لدول "الناتو" التي رفضت دعم الولايات المتحدة في الحرب مع إيران، وتسعى لإيجاد طرق لمعاقبتها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327934

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 أفريل 2026 | 5 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:35
19:02
16:01
12:25
05:36
04:03
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet27°
17° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
21°-14
20°-12
23°-10
27°-14
  • Avoirs en devises 25062,9
  • (22/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,41247 DT
  • (22/04)
  • 1 $ = 2,87815 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/04)     2087,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/04)   27867 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>