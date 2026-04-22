"فقط الكثير من الكلام".. الولايات المتحدة تؤكد أنها لا ترى دعما كافيا من أوروبا بشأن إيران

وقالت ليفيت ردا على سؤال لقناة "فوكس نيوز" حول ما إذا كان الشركاء الأوروبيون سينضمون إلى الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية: "سنرى، في الوقت الحالي نسمع الكثير من الكلام من الأوروبيين. للأسف، لا نرى إجراءات كافية".يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعلن سابقا أن فرنسا مستعدة للمساهمة في الحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز. ولاحقا أكد ماكرون مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمرعلى ضرورة ضمان حرية الملاحة فيه.كما أكد الاتحاد الأوروبي على رفضه قطعا أي شكل لتحصيل رسوم مرور عبر مضيق هرمز، وأشار إلى فرض عقوبات على إيران في ماي بسبب مضيق هرمز.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن الإدارة الأمريكية قامت بوضع قائمة سوداء لدول "الناتو" التي رفضت دعم الولايات المتحدة في الحرب مع إيران، وتسعى لإيجاد طرق لمعاقبتها.