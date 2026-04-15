فندق "برج العرب" في دبي سيغلق للترميم لمدة عام ونص

Publié le Mercredi 15 Avril 2026 - 11:37
      
أعلنت مجموعة Jumeirah Group المالكة لفندق دبي الشهير "برج العرب" أن الفندق سيغلق لمدة عام ونصف للترميم، ليصبح هذا أول ترميم كبير له منذ افتتاحه في عام 1999.

وكتب المالكون على منصة "إكس": "فندق "برج العرب" في دبي يغلق أبوابه للترميم. من المتوقع أن تستغرق الأعمال حوالي 18 شهرا، وخلال هذه الفترة، لن يستقبل الفندق الضيوف".


وأوضحوا أنهم يعتزمون تحسين التصميمات الداخلية الفريدة للفندق، الذي أصبح "بطاقة تعريف" لدبي، مع الحفاظ على "معايير الضيافة الفاخرة" دون تغيير.


وفقا لمجموعة (Jumeirah Group)، سيكون المصمم الداخلي الفرنسي الشهير تريستان أور هو مدير مشروع الترميم. يعرف أور في جميع أنحاء العالم بفضل ترميمه للمعالم الثقافية الشهيرة، بما في ذلك فندق "كريون" في باريس.

يحتوي الفندق الذي يوصف بأنه سباعي النجوم، في الوقت الراهن على ما يقرب من 200 جناح فاخر، وهو معروف بتصميماته الداخلية الأنيقة المزينة بالرخام وأوراق الذهب وبلورات سواروفسكي.
الأربعاء 15 أفريل 2026 | 27 شوال 1447
  • Avoirs en devises 24330,5
  • (14/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40193 DT
  • (14/04)
  • 1 $ = 2,90392 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/04)     2159,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/04)   28031 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
