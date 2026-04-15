لقطة مروعة في دوري الأبطال.. هل حرم برشلونة من حقه؟

— سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) April 14, 2026

شهدت مواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حادثة مؤلمة بطلها حارس الأتلتيكو خوان موسو، ولاعب وسط البرسا فيرمين لوبيز.وجاءت اللقطة في منتصف الشوط الأول في الدقيقة 24، عندما سدد لوبيز كرة خطيرة من مسافة قريبة، تصدى لها موسو ببراعة، قبل أن تكتمل الحركة بارتطام قدم الحارس في وجه اللاعب الإسباني بشكل عنيف.وتلقى لوبيز الضربة من الحذاء (المرصع بالمسامير)، ما أدى إلى نزيف حاد في وجهه، استدعى تدخل الطاقم الطبي بشكل عاجل.وبعد إسعافات سريعة، تمكن اللاعب من إيقاف النزيف واستئناف المباراة، خلال محاولة فريقه تحقيق "ريمونتادا" أوروبية.إلا أن الحكم كليمان توربان رفض احتساب المخالفة، بعد مراجعة غير مباشرة مع تقنية الفيديو المساعد VAR.الإعادات أظهرت وجود احتكاك خفيف من اللاعبين، دون قوة كافية لاعتباره عرقلة واضحة، وهو ما يدعم قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء.ورغم عنف المشهد، الحارس لمس الكرة أولا، وكانت قدمه في وضع طبيعي أثناء محاولة التصدي، ما يجعل الاحتكاك "نتيجة طبيعية للحركة" وليس مخالفة تستوجب ركلة جزاء.في النهاية فاز برشلونة 2-1 إيابا، لكن أتلتيكو مدريد حسم التأهل إلى نصف النهائي مستفيدا من تفوقه ذهابا بهدفين دون رد.