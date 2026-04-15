Babnet   Latest update 07:03 Tunis

لقطة مروعة في دوري الأبطال.. هل حرم برشلونة من حقه؟

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69df25f82d5011.94574018_hfeokngjpmliq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Avril 2026 - 00:04 قراءة: 1 د, 8 ث
      
شهدت مواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حادثة مؤلمة بطلها حارس الأتلتيكو خوان موسو، ولاعب وسط البرسا فيرمين لوبيز.

وجاءت اللقطة في منتصف الشوط الأول في الدقيقة 24، عندما سدد لوبيز كرة خطيرة من مسافة قريبة، تصدى لها موسو ببراعة، قبل أن تكتمل الحركة بارتطام قدم الحارس في وجه اللاعب الإسباني بشكل عنيف.


وتلقى لوبيز الضربة من الحذاء (المرصع بالمسامير)، ما أدى إلى نزيف حاد في وجهه، استدعى تدخل الطاقم الطبي بشكل عاجل.


وبعد إسعافات سريعة، تمكن اللاعب من إيقاف النزيف واستئناف المباراة، خلال محاولة فريقه تحقيق "ريمونتادا" أوروبية.


إلا أن الحكم كليمان توربان رفض احتساب المخالفة، بعد مراجعة غير مباشرة مع تقنية الفيديو المساعد VAR.

الإعادات أظهرت وجود احتكاك خفيف من اللاعبين، دون قوة كافية لاعتباره عرقلة واضحة، وهو ما يدعم قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء.


ورغم عنف المشهد، الحارس لمس الكرة أولا، وكانت قدمه في وضع طبيعي أثناء محاولة التصدي، ما يجعل الاحتكاك "نتيجة طبيعية للحركة" وليس مخالفة تستوجب ركلة جزاء.

في النهاية فاز برشلونة 2-1 إيابا، لكن أتلتيكو مدريد حسم التأهل إلى نصف النهائي مستفيدا من تفوقه ذهابا بهدفين دون رد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327467

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 15 أفريل 2026 | 27 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:27
18:56
16:00
12:26
05:46
04:14
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-13
21°-13
23°-13
24°-12
25°-13
  • Avoirs en devises 24330,5
  • (14/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40193 DT
  • (14/04)
  • 1 $ = 2,90392 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/04)     2169,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/04)   28082 MDT
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>