صحفي ABC الأمريكية: ترامب يعلن عن يومين رائعين في سياق الهدنة مع إيران

أفاد الصحفي الأمريكي جوناثان كارل في أعقاب مقابلة أجراها، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي أثناء مناقشته مسألة الهدنة المستمرة مع إيران، قد أعلن عن "يومين رائعين".

استشهد الصحفي في قناة ABC جوناثان كارل بما نشره ترامب في منصة "إكس" وكتب: "أعتقد أنكم سترون يومين رائعين قادمين"، وأكد كارل أن الحديث كان يدور حول تمديد محتمل للهدنة مع إيران. مضيفا أن ترامب وصف هذا التمديد بأنه "غير إلزامي".


ولم يقدم الصحفي تفاصيل إضافية حول ما الذي سيميز هذين اليومين، أو متى سيأتيان.


وصرح ترامب ليلة 8 أفريل بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وكان شرط الجانب الأمريكي في هذا الاتفاق هو "استئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وعلاوة على ذلك، وعند إجابته على سؤال الصحفي حول الكيفية التي قد ينتهي بها الصراع مع إيران، قال ترامب "إن النهاية يمكن أن تكون بأي شكل، لكن الخيار المفضل هو إبرام صفقة".

جدير بالذكر أن ترامب يصرح دائما أن "الناتو لم يساعد الولايات المتحدة سابقا ولن يساعدها مستقبلا".

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن "هيبة الناتو تعرضت لتصدع خطير بسبب عدم رغبة الحلف العسكري في مساعدة الولايات المتحدة على فتح مضيق هرمز"، ووصف الحلف بأنه "نمر من ورق".

وكتب ترامب في منصة "تروث سوشال": "الناتو لم يكن مستعدا لمساعدتنا (آنذاك)، ولن يكون مستعدا لمساعدتنا في المستقبل!".

وأيضا، كان ترامب قد صرّح في 1 أفريل بأنه يدرس بجدية انسحاب بلاده من الناتو، وذلك بعد أن رفض الحلف مساعدة واشنطن في عمليتها ضد إيران.

ووصف رد فعل الحلفاء على الطلب ذي الصلة بأنه "وصمة عار لا تمحى"، وأكد أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة دول الناتو التي، على حد قوله، تفعل كل شيء لكي لا تقدم هذه المساعدة.
