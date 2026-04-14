برشلونة يودّع دوري أبطال أوروبا رغم الفوز… وأتلتيكو مدريد يبلغ نصف النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69deae158b7520.06114924_fkigehnplqjmo.jpg>
ودّع FC Barcelona منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي، رغم فوزه على Atlético Madrid بنتيجة 2-1 في لقاء الإياب الذي احتضنه ملعب “ميتروبوليتانو”.

دخل برشلونة المباراة بقوة، حيث افتتح Lamine Yamal التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة بعد انفراد صريح بالحارس، قبل أن يعزز Ferran Torres النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 23، ليمنح فريقه أفضلية مهمة في اللقاء.





رغم التأخر، نجح أتلتيكو مدريد في تقليص الفارق عبر Ademola Lookman في الدقيقة 31، بعد استغلال عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، وهو هدف أعاد الفريق إلى أجواء التأهل.

حسم التأهل بأفضلية الذهاب

ورغم خسارته في مباراة الإياب، ضمن أتلتيكو مدريد التأهل إلى نصف النهائي مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 2-0، ليحسم العبور بمجموع المباراتين.

نهاية المشوار الأوروبي للبارسا

بهذا الإقصاء، ينهي برشلونة مشواره في المسابقة القارية، في حين يواصل أتلتيكو مدريد طريقه نحو اللقب، مستفيدًا من تفوقه في مجموع المواجهتين.

