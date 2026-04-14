Babnet   Latest update 12:54 Tunis

ائتلاف ترامب الانتخابي يتفكك.. استطلاع يظهر انهيارا في التأييد بين البيض

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69de23ffa21162.61841148_lonkqgemfihpj.jpg>
Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 12:24
      
يشهد الائتلاف الذي أوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تفككا متسارعا، حيث يواجه ترامب غضبا متصاعدا من قاعدته التقليدية وحلفاء "ماغا" المقربين.

وحسب موقع "أكسيوس" فإن هذا التفكك يأتي وسط استفزازات متتالية أثارت جدلا واسعا خلال الأسبوعين الماضيين.


وبدأ الأمر في عيد الفصح، عندما هدد ترامب بقصف محطات الطاقة والجسور في إيران في منشور مليء بالألفاظ النابية اختتمه بعبارة "الحمد لله". وبعد يومين، حذر إيران من أن "حضارة بأكملها ستندثر الليلة"، مما أثار استياء حلفائه السابقين تاكر كارلسون وأليكس جونز وكانديس أوينز.


وفي تطور لافت، هاجم ترامب البابا ليو الرابع عشر وصفه بأنه "ضعيف في الجريمة وفظيع في السياسة الخارجية"، قبل أن ينشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لنفسه كشبيه للمسيح، مما أثار اتهامات بالتجديف وحذفها لاحقا.

وأظهر استطلاع جديد لشبكة "سي بي إس نيوز" و"يوغوف" أن تأييد ترامب بين الناخبين البيض الذين لا يملكون شهادات جامعية، وهم الذين يمثلون العمود الفقري لحركة make america great again- ماغا" تحول من +36 في بداية ولايته إلى -4، في انهيار بمقدار 40 نقطة. كما انخفضت نسبة تأييده بين اللاتينيين إلى 22 في المئة في فيفري، وفق استطلاع "سي إن إن".

وتواجه إدارة ترامب انتقادات متصاعدة من عدة جبهات داخل ائتلافها الانتخابي، فإعلام "ماغا" يشهد تمزقا وخلافات حول الحرب على إيران، فيما فقد الشعبويون الشباب ثقتهم في السياسيين بسبب حرب إيران وملفات إبستين وأنشطة تداول مريبة. كما تضرر عشاق العملات المشفرة من انهيار الأسعار واتهامات بالتعامل الذاتي، بينما يعاني المزارعون من رسوم جمركية وترحيل العمال وتوترات تجارية وارتفاع تكاليف الوقود.

وبرر مسؤول في البيت الأبيض الموقف، مؤكدا أن ما يهم الشعب الأمريكي هو قائد أعلى يتخذ إجراءات حاسمة للقضاء على التهديدات، وأن قاعدة "ماغا" لا تتردد رغم محاولات وسائل الإعلام بث الانقسام.

وفي تعليق لاذع، قالت المذيعة المحافظة ميجين كيلي، التي كانت هدفا لغضب ترامب الأخير، إن الائتلاف الذي أوصل ترامب إلى الرئاسة أصبح محطما تماما، مضيفة: "السؤال الآن ليس من خسره ترامب، السؤال هو من بقي".

المصدر: "أكسيوس"
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327417

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 14 أفريل 2026 | 26 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:26
18:55
15:59
12:27
05:47
04:16
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-13
18°-13
20°-13
22°-13
24°-12
  • Avoirs en devises 24612,8
  • (13/04)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,40065 DT
  • (13/04)
  • 1 $ = 2,90533 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/04)     2169,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/04)   28082 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>