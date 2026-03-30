الحرب على إيران.. رسائل بين واشنطن وطهران وترمب يتحدث عن الوضع الصحي للمرشد

في اليوم الـ31 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للجزيرة، إن واشنطن تتبادل رسائل ومحادثات مباشرة مع جهات في إيران عبر وسطاء، بينما شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الحالة الصحية للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي.وقال ترمب لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية إن التقديرات تشير إلى أن مجتبى خامنئي على قيد الحياة إلا أنه في حالة صحية سيئة، على حد قوله.وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن غارات أمريكية وإسرائيلية استهدفت العاصمة طهران، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تصدت لها وأسقطت "هدفا معاديا" غربي العاصمة. وسمعت أصوات دوي انفجارات في بوشهر جنوبي إيران.وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم 170 هدفا في إيران خلال 24 ساعة.وأفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق بأن غارات أمريكية إسرائيلية استهدفت وحدة لإنتاج البتروكيميائيات في تبريز شمال غربي البلاد، ومطار مهر آباد غربي طهران، وفرعا للبنك الوطني، ومصنعا للورق المقوَّى جنوبي العاصمة.وفي إسرائيل، شنت إيران وحزب الله اللبناني هجمات على إسرائيل، إذ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية استهداف نهاريا والجليل الغربي في إسرائيل بخمس صواريخ أُطلقت من لبنان.وقال الحرس الثوري الإيراني إن قواته البحرية "نفّذت 4 عمليات ناجحة وسريعة ضد أهداف أمريكية وصهيونية استمرارا للموجة 87".وفي وقت سابق، اندلع حريق بمصفاة حيفا جراء الصواريخ الإيرانية، كما وقعت شظايا في عدة مناطق مسببة إصابات.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 10 صواريخ استهدفت حيفا وخليجها وسقطت على مجمع النفط ومبنيين في مدينتي كريات آتا وشفا عمرو شمالي إسرائيل.وفي لبنان، كثفت إسرائيل غاراتها على جنوب البلاد والضاحية الجنوبية لبيروت، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وأعلنت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في لبنان عن سقوط قتيلين في صفوفها جراء استهداف مركبة تابعة لها بعبوة ناسفة.