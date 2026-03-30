ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق

Publié le Lundi 30 Mars 2026 - 14:29
      
واشنطن – هدّد دونالد ترامب بتدمير البنية التحتية الحيوية في إيران، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة جزيرة خرج، في حال فشل التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات الجارية.

وأوضح ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، أن الولايات المتحدة تجري "محادثات جادة" لإنهاء عملياتها العسكرية، مشيرًا إلى تحقيق "تقدم كبير" مع ما وصفه بـ"نظام جديد وأكثر عقلانية".



وأضاف الرئيس الأمريكي أن عدم التوصل إلى اتفاق قريب، أو عدم فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، سيدفع واشنطن إلى تنفيذ ضربات تستهدف البنية التحتية للطاقة والمياه، مؤكدًا أن هذه المنشآت لم يتم استهدافها حتى الآن بشكل متعمد.


وأشار إلى أن هذا التصعيد المحتمل يأتي ردًا على ما وصفه بـ"سياسات النظام الإيراني السابق"، التي قال إنها أسفرت عن مقتل جنود أمريكيين على مدى عقود.



وكان ترامب قد أعلن في تصريحات سابقة أن طهران وافقت على معظم النقاط المطروحة ضمن خطة تفاوضية، مؤكدًا أن المحادثات تسير بشكل إيجابي.

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الإيرانية إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن، موضحة أن ما جرى لا يتجاوز رسائل غير مباشرة عبر وسطاء تعكس رغبة أمريكية في التفاوض.


تأتي هذه التصريحات في سياق توتر متصاعد بين الجانبين، وسط ترقب دولي لمآلات المسار الدبلوماسي واحتمالات انعكاسه على استقرار المنطقة، خاصة في ظل ارتباطه بأمن إمدادات الطاقة العالمية.
