بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)

Publié le Lundi 30 Mars 2026 - 14:02
      

إيران تعلن تدمير طائرة إنذار مبكر أمريكية… وتقارير غربية تتحدث عن أضرار بقاعدة في السعودية

طهران – أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، تدمير طائرة أمريكية من طراز E-3 Sentry للإنذار المبكر، خلال هجوم استهدف قاعدة عسكرية في السعودية، وفق بيان نقلته وكالة "فارس".


وأوضح البيان أن الطائرة، المعروفة باسم "أواكس"، تعرضت للاستهداف أثناء محاولتها تفادي هجوم نفذته قوات بحرية وجوفضائية تابعة للحرس الثوري، مشيرًا إلى استخدام طائرة مسيّرة من نوع "شاهد 136"، ما أدى إلى "تدميرها بالكامل" وإلحاق أضرار بطائرات أخرى في محيطها.
من جهتها، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الهجوم الإيراني استهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج في السعودية، وذلك يوم 27 مارس 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرة الأمريكية تعرضت لأضرار وصفت بـ"الكارثية"، خاصة في الجزء الخلفي الذي يحمل الرادار الدوّار، فيما تحدثت تقارير عن إصابة عدد من العسكريين الأمريكيين، بعضهم في حالة خطيرة.

قدرات استراتيجية لطائرة “أواكس”

وتُعد طائرة E-3 Sentry من أهم منصات الإنذار المبكر والتحكم الجوي، حيث تُستخدم لتتبع الطائرات والصواريخ وإدارة العمليات الجوية، وتخدم عدة جيوش من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية.
