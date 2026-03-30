"تلغراف": تدمير إيران طائرة إنذار مبكر أمريكية ضربة خطيرة وموجعة

Publié le Lundi 30 Mars 2026 - 13:23
      
اعتبرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن تدمير إيران طائرة أمريكية للإنذار المبكر والتحكم الجوي من طراز "بوينغ إي-3 سينتري" (AWACS) يعد ضربة استراتيجية خطيرة للولايات المتحدة.

كما أشارت إلى أن هذه الحادثة تكشف عن فجوة في تقديرات البنتاغون لقدرات طهران الهجومية.


وأوضحت الصحيفة أن الهجوم، الذي وقع بعد نحو 4 أسابيع من انطلاق عملية "الغضب الملحمي"، يدل على أن القيادة العسكرية الأمريكية استخفت بقوة ومرونة القدرات الهجومية الإيرانية، مؤكدة أن فقدان طائرة "إي-3 سينتري" يمثل خسارة مؤلمة بشكل خاص للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).


وحسب التقرير، تعد هذه الطائرة واحدة من أهم الأصول الاستراتيجية في الترسانة العسكرية الأمريكية، حيث تتمتع بقدرة على رصد وتتبع الطائرات والمسيرات والصواريخ المعادية على مدى يزيد عن 400 كيلومتر.

وكانت القوات الجوية والفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية قد أعلنت، الأحد، أن وحداتها نجحت في استهداف قاعدة "الأمير سلطان" الجوية الأمريكية في السعودية، مما أسفر عن تدمير طائرة "إي-3 سينتري"، المعروفة باسم "الرادار الطائر"، المزودة بنظام الإنذار المبكر والتحكم عن بعد.

وتشير تقديرات وسائل الإعلام إلى أن هذه الطائرة تعد واحدة من أكثر الطائرات الأمريكية تكلفة، حيث يبلغ سعر الواحدة منها نحو 500 مليون دولار، ما يجعل خسارتها ضربة مادية واستخباراتية كبيرة للولايات المتحدة في المنطقة.
الاثنين 30 مارس 2026 | 11 شوال 1447
