السيسي يوجه رسالة لترامب لوقف الحرب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادر على إيقاف الحرب التي تشهدها المنطقة. متابعا: "أنا بقول للرئيس ترامب: لن يستطيع أحد إيقاف الحرب في منطقتنا في الخليج إلا أنت، وأنا بكلمك باسم الإنسانية، وباسم كل محبي السلام، وأنت فخامة الرئيس من المحبين للسلام".وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026": "أوجه لك رسالة مباشرة باسمي وباسم كل المنطقة وباسم كل العالم، إن التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الحرب أكثر من كده.. فخامة الرئيس.. من فضلك، ساعدنا في إيقاف الحرب وأنت قادر على ذلك".وتأتي هذه التصريحات في سياق التطورات الميدانية المتسارعة في الشرق الأوسط في ظل تصعيد عسكري متواصل، بدأ في الـ28 من فيفري الماضي حين شرعت الولايات المتحدة وإسرائيل في استهداف مواقع داخل الأراضي الإيرانية بما فيها العاصمة طهران.فيما ترد إيران بضربات مماثلة على الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، وهو ما أفضى إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يعد شريانا رئيسيا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الوقود في غالبية دول العالم.