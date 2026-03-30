Babnet   Latest update 14:29 Tunis

السيسي يوجه رسالة لترامب لوقف الحرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ca6ab2e07754.85823353_onjpeimlqhfkg.jpg>
Publié le Lundi 30 Mars 2026 - 13:19
      
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادر على إيقاف الحرب التي تشهدها المنطقة. متابعا: "أنا بقول للرئيس ترامب: لن يستطيع أحد إيقاف الحرب في منطقتنا في الخليج إلا أنت، وأنا بكلمك باسم الإنسانية، وباسم كل محبي السلام، وأنت فخامة الرئيس من المحبين للسلام".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026": "أوجه لك رسالة مباشرة باسمي وباسم كل المنطقة وباسم كل العالم، إن التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الحرب أكثر من كده.. فخامة الرئيس.. من فضلك، ساعدنا في إيقاف الحرب وأنت قادر على ذلك".


وتأتي هذه التصريحات في سياق التطورات الميدانية المتسارعة في الشرق الأوسط في ظل تصعيد عسكري متواصل، بدأ في الـ28 من فيفري الماضي حين شرعت الولايات المتحدة وإسرائيل في استهداف مواقع داخل الأراضي الإيرانية بما فيها العاصمة طهران.


فيما ترد إيران بضربات مماثلة على الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، وهو ما أفضى إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يعد شريانا رئيسيا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الوقود في غالبية دول العالم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326462

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 30 مارس 2026 | 11 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:09
18:42
15:56
12:31
06:08
04:40
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-7
17°-11
15°-10
15°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/03)     2925,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/03)   28420 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>