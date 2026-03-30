إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران

أفادت صحيفة "إل باييس" الإسبانية بأن مدريد أغلقت المجال الجوي الإسباني أمام الطائرات المشاركة في الحرب ضد إيران.

ولا يقتصر الحظر على استخدام قاعدتي روتا (قادس) ومورون دي لا فرونتيرا (إشبيلية) الجويتين من قبل الطائرات المقاتلة أو طائرات التزود بالوقود المشاركة في الهجوم، بل يشمل أيضًا استخدام الأجواء الإسبانية من قبل الطائرات الأمريكية المتمركزة في دول ثالثة، مثل المملكة المتحدة أو فرنسا.


ويُسمح بالتحليق والهبوط فقط في حالات الطوارئ.


وكانت إسبانيا في أوائل مارس قد حظرت على الولايات المتحدة استخدام قواعدها العسكرية لمهاجمة إيران.
في 25 مارس، صرّح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام مجلس النواب بأن الصراع في الشرق الأوسط أسوأ بكثير من الحرب في العراق. وأشار إلى أهمية استذكار عواقب حملة العراق لتجنب تكرار الأخطاء نفسها.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل عمليتهما العسكرية ضد إيران للشهر الثاني على التوالي، مع شلل شبه كامل لحركة الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية.

وتواجه واشنطن صعوبات في حشد حلفائها الأوروبيين للانضمام إلى تحالف لتأمين الممر المائي، حيث تتركز معظم الجهود الأوروبية حالياً على دعم أوكرانيا.
