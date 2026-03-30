تصعيد رسمي مغربي بعد "استعراض مثير" للسنغال في باريس

تحرك قانوني محتمل من الجانب المغربي



إمكانية عقوبات وتأثيرات قارية



تشهد الساحة الكروية الإفريقية تصعيدًا لافتًا في التوتر بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد السنغالي لكرة القدم، على خلفية واقعة أثارت جدلًا واسعًا عقب السماح لمنتخب السنغال باستعراض لقب كأس أمم إفريقيا 2025 في فرنسا.وتم تنظيم مراسم الاستعراض داخل ملعب ستاد دو فرانس، وهو ما اعتبرته الأطراف المغربية تجاوزًا قانونيًا وتنظيميًا، في ظل استمرار الجدل بشأن أحقية التتويج باللقب القاري.وفق المعطيات المتداولة، يدرس الاتحاد المغربي اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات المنظمة، استنادًا إلى ما وصفه بـ"انتحال صفة بطل". وقد يشمل هذا التحرك:* رفع دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات مالية* السعي إلى مصادرة الكأس محل النزاع* توثيق الواقعة قانونيًا عبر مفوض قضائيكما سبق للجامعة المغربية أن وجهت مراسلة رسمية إلى السلطات الفرنسية قبل الحدث بثلاثة أيام، دعت فيها إلى منع إقامة مراسم الاستعراض، غير أن الطلب لم يُستجب له.وتتجه الأنظار إلى الهيئات الدولية، حيث يُنتظر رفع تقرير مفصل إلى لجنة الأخلاقيات التابعة لـالاتحاد الدولي لكرة القدم، مع إمكانية تصعيد الملف إلى محكمة التحكيم الرياضي.وتفتح هذه القضية الباب أمام فرض عقوبات محتملة، سواء من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو الفيفا، في حال ثبوت خرق للوائح التأديبية، بما قد يشمل غرامات مالية أو عقوبات رياضية.وتثير هذه الأزمة مخاوف من تداعيات أوسع على مستوى العلاقات بين الاتحادات الكروية الإفريقية، خاصة في ظل حساسية النزاعات المرتبطة بالألقاب القارية، واحتمال انعكاسها على التعاون الرياضي والتنظيمي خلال المرحلة المقبلة.