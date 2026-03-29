الجزائر تودّع اليامين زروال وتعلن الحداد الوطني

ألقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون النظرة الأخيرة على جثمان الرئيس الأسبق اليامين زروال، في مشهد رسمي عكس حجم التقدير لمسيرته السياسية ودوره في تاريخ البلاد.

وأعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام في كامل أنحاء الجزائر، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية في الخارج، مع تنكيس الأعلام الوطنية، وذلك حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق.


وأكدت الرئاسة، في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي تقديرًا لما قدّمه الراحل من إسهامات في خدمة الدولة خلال مرحلة دقيقة من تاريخ الجزائر، حيث تولّى رئاسة الجمهورية خلال تسعينيات القرن الماضي، وهي فترة تميزت بتحديات سياسية وأمنية معقّدة.


ويُعدّ اليامين زروال من أبرز القادة الذين تولّوا قيادة البلاد في تلك المرحلة، إذ ارتبط اسمه بمحاولات استعادة الاستقرار السياسي والأمني، قبل أن يقرر التنحي عن الحكم، مفسحًا المجال أمام مرحلة سياسية جديدة.
