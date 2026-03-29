Babnet   Latest update 21:39 Tunis

"غادروا فورا".. واشنطن تصدر أعلى تحذير أمني لمواطنيها في العراق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c9778ea123d6.59520097_knihqjpfoeglm.jpg>
السفارة الأمريكية في بغداد
Publié le Dimanche 29 Mars 2026 - 20:02
      
أصدرت السفارة الأمريكية في العراق تحذيرا أمنيا عاجلاً دعت فيه جميع المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة العراق فورا، محذرة من تهديدات إيرانية مباشرة تستهدف الجامعات الأمريكية.

وأوضح بيان رسمي نشرته السفارة الأمريكية أن إيران وما وصفته بـ"الميليشيات الإرهابية الموالية لها" قد تعتزم استهداف الجامعات الأمريكية في مختلف أنحاء العراق، مشيرا إلى أن إيران "وجهت تهديدات محددة إلى الجامعات الأمريكية في الشرق الأوسط".


وأضاف بيان السفارة الأمريكية أن "ميليشيات موالية لإيران شنت هجمات واسعة على مواطنين أمريكيين وأهداف أمريكية في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان".


وأكد البيان أن تحذير السفر إلى العراق لا يزال في المستوى الرابع (أعلى مستوى)، وهو ينصح صراحة بـ"عدم السفر إلى العراق لأي سبب، ومغادرة البلاد فورا إذا كان المواطن موجوداً هناك".

وشدد البيان على أن بعثة الولايات المتحدة في العراق لا تزال مفتوحة لتقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين، إلا أنه حذر من التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية في أربيل بسبب المخاطر المستمرة من هجمات بالصواريخ وطائرات مسيّرة في الأجواء العراقية.

وأشار البيان إلى أن الجماعات المسلحة الموالية لإيران قد تهاجم أهدافا أمريكية أخرى مثل المنشآت الدبلوماسية، والشركات، والبنية التحتية للطاقة، والفنادق التي يرتادها الأجانب، كما قد تحاول تنفيذ عمليات اختطاف.

يأتي هذا التحذير العاجل في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار الهجمات التي تشنها جماعات مدعومة من طهران على المصالح الأمريكية في العراق منذ سنوات.

وسبق أن تعرضت قواعد أمريكية ومنشآت دبلوماسية في العراق لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة، خاصة خلال فترات التصعيد الإقليمي.

وتعد الجامعات الأمريكية في العراق مثل الجامعة الأمريكية في بغداد، والسليمانية، ودهوك من المؤسسات التعليمية البارزة التي تقدم تعليما على الطراز الأمريكي، وغالبا ما تكون هدفا للخطاب المعادي من قبل الجماعات الموالية لإيران.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326424

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 29 مارس 2026 | 10 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:41
15:56
12:31
06:10
04:42
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet16°
12° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-7
17°-11
15°-8
15°-7
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>