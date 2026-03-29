"غادروا فورا".. واشنطن تصدر أعلى تحذير أمني لمواطنيها في العراق

أصدرت السفارة الأمريكية في العراق تحذيرا أمنيا عاجلاً دعت فيه جميع المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة العراق فورا، محذرة من تهديدات إيرانية مباشرة تستهدف الجامعات الأمريكية.وأوضح بيان رسمي نشرته السفارة الأمريكية أن إيران وما وصفته بـ"الميليشيات الإرهابية الموالية لها" قد تعتزم استهداف الجامعات الأمريكية في مختلف أنحاء العراق، مشيرا إلى أن إيران "وجهت تهديدات محددة إلى الجامعات الأمريكية في الشرق الأوسط".وأضاف بيان السفارة الأمريكية أن "ميليشيات موالية لإيران شنت هجمات واسعة على مواطنين أمريكيين وأهداف أمريكية في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان".وأكد البيان أن تحذير السفر إلى العراق لا يزال في المستوى الرابع (أعلى مستوى)، وهو ينصح صراحة بـ"عدم السفر إلى العراق لأي سبب، ومغادرة البلاد فورا إذا كان المواطن موجوداً هناك".وشدد البيان على أن بعثة الولايات المتحدة في العراق لا تزال مفتوحة لتقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين، إلا أنه حذر من التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية في أربيل بسبب المخاطر المستمرة من هجمات بالصواريخ وطائرات مسيّرة في الأجواء العراقية.وأشار البيان إلى أن الجماعات المسلحة الموالية لإيران قد تهاجم أهدافا أمريكية أخرى مثل المنشآت الدبلوماسية، والشركات، والبنية التحتية للطاقة، والفنادق التي يرتادها الأجانب، كما قد تحاول تنفيذ عمليات اختطاف.يأتي هذا التحذير العاجل في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار الهجمات التي تشنها جماعات مدعومة من طهران على المصالح الأمريكية في العراق منذ سنوات.وسبق أن تعرضت قواعد أمريكية ومنشآت دبلوماسية في العراق لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة، خاصة خلال فترات التصعيد الإقليمي.وتعد الجامعات الأمريكية في العراق مثل الجامعة الأمريكية في بغداد، والسليمانية، ودهوك من المؤسسات التعليمية البارزة التي تقدم تعليما على الطراز الأمريكي، وغالبا ما تكون هدفا للخطاب المعادي من قبل الجماعات الموالية لإيران.