المدن الصاروخية الإيرانية.. منشآت تحت الأرض تعزز قدرات الردع

منشآت داخل جبال صخرية





تحصينات عالية وصعوبة الاستهداف



هندسة متعددة المستويات



بنية متكاملة تحت الأرض



دور استراتيجي في الردع



تتواصل المعطيات المتداولة بشأن ما يُعرف بـ“المدن الصاروخية” الإيرانية تحت الأرض، والتي تُعد من أبرز مكونات البنية العسكرية الإيرانية، حيث أفادت مصادر إعلامية تابعة لـIslamic Revolutionary Guard Corps بأن بعض هذه المنشآت تقع على عمق يصل إلى نحووبحسب المعلومات المتاحة، تم إنشاء إحدى هذه القواعد داخل جبل من الجرانيت قرب مدينة Yazd، وتضم شبكة معقدة من الأنفاق المتفرعة، إلى جانب مخارج محصنة على جهات متعددة من الكتلة الصخرية.كما تحتوي المنشأة علىتشمل سككاً حديدية مخصصة لنقل الصواريخ بمختلف أنواعها داخل القاعدة.تشير المعطيات إلى أن طبيعة الصخور الصلبة، التي يعود عمرها إلى مئات الملايين من السنين، تمنح هذه المنشآت، ما يجعل استهدافها أمراً معقداً حتى باستخدام القنابل الخارقة للتحصينات مثل GBU-57 Massive Ordnance Penetrator، المصممة لاختراق أعماق أقل بكثير.ولا تقتصر هذه القواعد على أنفاق تقليدية، بل هي منشآت متعددة الطوابق، تتيح نقل صواريخ باليستية مثل “سجيل” و“قاسم” عبر شاحنات داخلية، مع تقسيم القاعدة إلى قطاعات مستقلة لضمان استمرارية العمل في حال تعرض جزء منها للضرر.وتضم هذه المنشآت بنية تحتية متكاملة تتيح تشغيلها لفترات طويلة، تشمل:* مرافق صناعية لصيانة وتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ* مستشفيات وثكنات ومرافق معيشية* أنظمة مستقلة للمياه والطاقة وتنقية الهواءويرى متابعون أن هذه القواعد تمثل جزءاً من استراتيجية، حيث تتيح لإيران الحفاظ على قدراتها الصاروخية حتى في حال تعرضها لضربات مكثفة، ما يعزز منوتعكس هذه المنشآت توجهاً نحو نقل جزء كبير من البنية العسكرية إلى باطن الأرض، في ظل تطور وسائل الاستطلاع والهجوم الجوي، بما يضمن مستوى أعلى من الحماية والاستمرارية.المصدر: روسيسكايا غازيتا