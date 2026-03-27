جنوح سفينة شحن تايلاندية في مضيق هرمز
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بأن سفينة شحن ترفع علم تايلاند كانت قد تعرضت لهجوم من إيران في مضيق هرمز وتخلى عنها طاقمها، قد جنحت.
وذكرت وكالتا "تسنيم" و"فارس" أن السفينة "مايري ناري" جنحت قرب قرية رامتشاه في جزيرة قشم. وتعرضت السفينة لهجوم في 11 مارس، ما أدى إلى فقدان ثلاثة من أفراد طاقمها، ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن.
وقالت تايلاند إن البحرية العمانية أنقذت 20 من أفراد طاقم السفينة فيما فُقد 3، وذلك بعد انفجار في مؤخرة السفينة تسبب باندلاع حريق في غرفة المحركات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت وكالة الأنباء التايلاندية بأن وزارة الخارجية دعت السفير الإيراني في بانكوك للاجتماع لبحث ملابسات الهجوم على سفينة شحن تايلاندية في مضيق هرمز.
