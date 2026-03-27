Babnet   Latest update 08:47 Tunis

جنوح سفينة شحن تايلاندية في مضيق هرمز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c6320e724da0.93596207_mqlnojhfepgki.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 27 Mars 2026 - 08:29 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بأن سفينة شحن ترفع علم تايلاند كانت قد تعرضت لهجوم من إيران في مضيق هرمز وتخلى عنها طاقمها، قد جنحت.

وذكرت وكالتا "تسنيم" و"فارس" أن السفينة "مايري ناري" جنحت قرب قرية رامتشاه في جزيرة قشم. وتعرضت السفينة لهجوم في 11 مارس، ما أدى إلى فقدان ثلاثة من أفراد طاقمها، ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن.


وقالت تايلاند إن البحرية العمانية أنقذت 20 من أفراد طاقم السفينة فيما فُقد 3، وذلك بعد انفجار في مؤخرة السفينة تسبب باندلاع حريق في غرفة المحركات.


وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت وكالة الأنباء التايلاندية بأن وزارة الخارجية دعت السفير الإيراني في بانكوك للاجتماع لبحث ملابسات الهجوم على سفينة شحن تايلاندية في مضيق هرمز.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326264

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الجمعة 27 مارس 2026 | 8 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:06
18:39
15:55
12:32
06:13
04:45
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet14°
11° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-7
16°-7
16°-8
17°-10
17°-9
  • Avoirs en devises 25103,1
  • (26/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39033 DT
  • (26/03)
  • 1 $ = 2,91989 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/03)     2012,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/03)   28492 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>