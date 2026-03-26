الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام الجولة 20

أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام مباريات الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي ستدور يومي السبت 28 والأحد 29 مارس، انطلاقا من الساعة 14:30.* ملعب بن عروس:سبورتينغ بن عروس – هلال مساكنالحكم: يوسف بن يحيى* ملعب حمام الأنف:نادي حمام الأنف – كوكب عقاربالحكم: نبيل الهمامي* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة:الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة – جمعية مقرينالحكم: سمير العونلي* ملعب حمام سوسة:أمل حمام سوسة – اتحاد تطاوينالحكم: أسامة بن إسحاق* ملعب أحمد خواجة بالمهدية:مكارم المهدية – سكك الحديد الصفاقسيالحكم: حسني النايلي* ملعب بوحجلة:بعث بوحجلة – اتحاد بوسالمالحكم: فادي بوخريص* ملعب 2 مارس بصفاقس:نادي محيط قرقنة – هلال الشابةالحكم: أشرف الحركاتي* ملعب القلعة:القلعة الرياضية – مستقبل القصرينالحكم: خالد قويدر* ملعب المكنين:سبورتينغ المكنين – تقدم ساقية الدائرالحكم: محرز المالكي* ملعب المكناسي:أولمبيك سيدي بوزيد – هلال الرديفالحكم: باديس بن صالح* ملعب قفصة:قوافل قفصة – نسر جلمةالحكم: حمزة الجعيد* ملعب فرحات حشاد بأريانة:جمعية أريانة – اتحاد قصور السافالحكم: أحمد الذوادي* ملعب قربة:النادي القربي – جندوبة الرياضيةالحكم: جاسر قيراط* ملعب بوشمة:أمل بوشمة – الملعب القابسيالحكم: حسام بولعراسوتأتي هذه الجولة في مرحلة حاسمة من سباق الصعود، حيث تتواصل المنافسة بين الفرق على المراكز الأولى في المجموعتين.