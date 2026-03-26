الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام الجولة 20

أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام مباريات الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي ستدور يومي السبت 28 والأحد 29 مارس، انطلاقا من الساعة 14:30.

المجموعة الأولى

السبت 28 مارس 2026

* ملعب بن عروس:

سبورتينغ بن عروس – هلال مساكن
الحكم: يوسف بن يحيى

الأحد 29 مارس 2026

* ملعب حمام الأنف:
نادي حمام الأنف – كوكب عقارب
الحكم: نبيل الهمامي

* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة:
الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة – جمعية مقرين
الحكم: سمير العونلي

* ملعب حمام سوسة:
أمل حمام سوسة – اتحاد تطاوين
الحكم: أسامة بن إسحاق

* ملعب أحمد خواجة بالمهدية:
مكارم المهدية – سكك الحديد الصفاقسي
الحكم: حسني النايلي

* ملعب بوحجلة:
بعث بوحجلة – اتحاد بوسالم
الحكم: فادي بوخريص

* ملعب 2 مارس بصفاقس:
نادي محيط قرقنة – هلال الشابة
الحكم: أشرف الحركاتي

المجموعة الثانية

السبت 28 مارس 2026

* ملعب القلعة:
القلعة الرياضية – مستقبل القصرين
الحكم: خالد قويدر

* ملعب المكنين:
سبورتينغ المكنين – تقدم ساقية الدائر
الحكم: محرز المالكي

* ملعب المكناسي:
أولمبيك سيدي بوزيد – هلال الرديف
الحكم: باديس بن صالح

* ملعب قفصة:
قوافل قفصة – نسر جلمة
الحكم: حمزة الجعيد

الأحد 29 مارس 2026

* ملعب فرحات حشاد بأريانة:
جمعية أريانة – اتحاد قصور الساف
الحكم: أحمد الذوادي

* ملعب قربة:
النادي القربي – جندوبة الرياضية
الحكم: جاسر قيراط

* ملعب بوشمة:
أمل بوشمة – الملعب القابسي
الحكم: حسام بولعراس

وتأتي هذه الجولة في مرحلة حاسمة من سباق الصعود، حيث تتواصل المنافسة بين الفرق على المراكز الأولى في المجموعتين.
