تصفيات كأس افريقيا-2027: برنامج مباريات الدور التمهيدي
تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الدور التمهيدي لتصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وتتواصل إلى غاية 31 مارس الجاري، بمشاركة 12 منتخباً من الأقل ترتيباً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وستُجرى المباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المنتخبات الستة المتأهلة التي ستنضم إلى 42 منتخباً معفاة من هذا الدور.
برنامج مباريات الدور التمهيدي (ذهاب)الأربعاء 25 مارس 2026
* جيبوتي – جنوب السودان (س 14)
* السيشل – ليزوتو (س 15)
* إريتريا – إسواتيني (س 15)
الخميس 26 مارس 2026
* تشاد – بوروندي (س 14)
* الصومال – موريشيوس (س 14)
* ساو تومي وبرينسيب – إثيوبيا (س 17)
وتُقام المرحلة النهائية لكأس إفريقيا للأمم 2027 بكل من كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال الفترة الممتدة بين جوان وجويلية 2027.
وستُجرى المباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المنتخبات الستة المتأهلة التي ستنضم إلى 42 منتخباً معفاة من هذا الدور.
برنامج مباريات الدور التمهيدي (ذهاب)الأربعاء 25 مارس 2026
* جيبوتي – جنوب السودان (س 14)
* السيشل – ليزوتو (س 15)
* إريتريا – إسواتيني (س 15)
الخميس 26 مارس 2026
* تشاد – بوروندي (س 14)
* الصومال – موريشيوس (س 14)
* ساو تومي وبرينسيب – إثيوبيا (س 17)
وتُقام المرحلة النهائية لكأس إفريقيا للأمم 2027 بكل من كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال الفترة الممتدة بين جوان وجويلية 2027.
