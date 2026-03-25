Babnet   Latest update 18:32 Tunis

تصفيات كأس افريقيا-2027: برنامج مباريات الدور التمهيدي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/CAF-logo.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 25 Mars 2026 - 17:38 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الدور التمهيدي لتصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027، وتتواصل إلى غاية 31 مارس الجاري، بمشاركة 12 منتخباً من الأقل ترتيباً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وستُجرى المباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المنتخبات الستة المتأهلة التي ستنضم إلى 42 منتخباً معفاة من هذا الدور.


برنامج مباريات الدور التمهيدي (ذهاب)

الأربعاء 25 مارس 2026


* جيبوتي – جنوب السودان (س 14)
* السيشل – ليزوتو (س 15)
* إريتريا – إسواتيني (س 15)

الخميس 26 مارس 2026

* تشاد – بوروندي (س 14)
* الصومال – موريشيوس (س 14)
* ساو تومي وبرينسيب – إثيوبيا (س 17)

وتُقام المرحلة النهائية لكأس إفريقيا للأمم 2027 بكل من كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال الفترة الممتدة بين جوان وجويلية 2027.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326143

babnet

كل الأخبار...

saved articles
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 25 مارس 2026 | 6 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:04
18:37
15:54
12:32
06:16
04:49
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet19°
17° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
14°-8
14°-7
17°-7
16°-7
  • Avoirs en devises 25119,2
  • (25/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38772 DT
  • (25/03)
  • 1 $ = 2,91843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/03)     858,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/03)   28561 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>