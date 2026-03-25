سلسلة نهائي بطولة كرة السلة: الاتحاد المنستيري يستضيف شبيبة القيروان في المباراة الأولى يوم 29 مارس
أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة أن المباراة الأولى ضمن سلسلة الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة ستجمع بين الاتحاد المنستيري وشبيبة القيروان يوم الأحد 29 مارس الجاري بقاعة محمد المزالي بالمنستير، انطلاقاً من الساعة الخامسة مساءً، على أن يتم تحديد بقية مباريات السلسلة في وقت لاحق.
وكان الاتحاد المنستيري، المتوّج بلقب البطولة في تسع مناسبات، قد بلغ الدور النهائي إثر إقصائه النجم الساحلي، فيما تأهلت شبيبة القيروان، المتوجة باللقب ثلاث مرات، إلى النهائي بعد تجاوزها النادي الإفريقي في نصف النهائي.
وفي ما يلي تذكير بنتائج الدور نصف النهائي:
نصف النهائي الأول
الجولة الأولى – السبت 7 مارس 2026 (قاعة القرجاني)
النادي الإفريقي – شبيبة القيروان: 84-87
الجولة الثانية – الاثنين 16 مارس 2026 (قاعة القرجاني)
النادي الإفريقي – شبيبة القيروان: 72-68
الجولة الثالثة – الخميس 19 مارس 2026 (قاعة عزيز ميلاد بالقيروان)
شبيبة القيروان – النادي الإفريقي: 72-66
الجولة الرابعة – الاثنين 23 مارس 2026 (قاعة عزيز ميلاد بالقيروان)
شبيبة القيروان – النادي الإفريقي: 81-72
نصف النهائي الثاني
الجولة الأولى – الخميس 5 مارس 2026 (قاعة محمد المزالي)
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي: 84-64
الجولة الثانية – الأحد 8 مارس 2026 (قاعة محمد المزالي)
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي: 80-74
الجولة الثالثة – الخميس 19 مارس 2026 (قاعة حمام سوسة)
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري: 84-81
الجولة الرابعة – الأحد 22 مارس 2026 (قاعة حمام سوسة)
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري: 61-77
ويُتوج بلقب البطولة الفريق الذي يحقق ثلاثة انتصارات في سلسلة الدور النهائي.
