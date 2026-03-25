إيران تطلق 4 دفعات صاروخية نحو إسرائيل خلال 40 دقيقة وسط إنذارات متتالية

Publié le Mercredi 25 Mars 2026 - 11:49
      
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن إيران أطلقت أربع دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل خلال فترة زمنية لم تتجاوز 40 دقيقة، في هجوم واسع شمل مناطق وسط البلاد وشمالها.

ودوّت صافرات الإنذار في مناطق الجليل الغربي والجليل الأعلى تحسباً لتسلل طائرات مسيّرة، حيث استمرت التحذيرات في بعض المناطق نحو 25 دقيقة. كما سُمعت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها للاشتباه بوجود مسيّرة، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتراض واحدة وسقوط أخرى في منطقة مفتوحة دون تسجيل أضرار.


ورصدت منظومات الدفاع الجوي إطلاق صواريخ إضافية من الأراضي الإيرانية باتجاه وسط إسرائيل وشمالها، وسط سماع دوي انفجارات في المنطقة الوسطى. كما أفادت تقارير بسقوط شظايا صواريخ في ست مناطق، من بينها موديعين الواقعة بين تل أبيب والقدس، إلى جانب الخضيرة وقيساريا.


وشهدت تل أبيب ومحيطها إنذارات متكررة مع إطلاق صواريخ جديدة، فيما أكدت شركة الكهرباء الإسرائيلية عدم تعرض محطة الخضيرة لأي أضرار. وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية عدم ورود تقارير عن إصابات حتى الآن، رغم استمرار حالة التأهب في عدة مناطق.

