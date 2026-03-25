سانشيز: نتنياهو يسعى لتدمير لبنان كما دمر غزة
اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي إلى إلحاق مستوى مماثل من الدمار والخراب بلبنان كما حدث في قطاع غزة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية خلال الأسابيع الأخيرة.
وجاءت تصريحات سانشيز خلال جلسة برلمانية خُصصت لعرض موقف حكومته من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث اعتبر أن السياسة العسكرية الإسرائيلية تتجه نحو توسيع نطاق العمليات العسكرية في المنطقة.
كما وجّه رئيس الحكومة الإسبانية انتقادات حادة إلى القيادة الإيرانية، واصفاً المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي بأنه ذو توجهات ديكتاتورية وأكثر تشدداً مقارنة بسلفه.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد إقليمي غير مسبوق تشهده منطقة الشرق الأوسط، مع استمرار العمليات العسكرية وتزايد الضغوط الدولية المطالبة بـ وقف إطلاق النار ومنع اتساع رقعة النزاع.
وتقود إسبانيا، وفق مراقبين، موقفاً أوروبياً أكثر انتقاداً للسياسات الإسرائيلية، بالتوازي مع دعوات متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي لتكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة.
وجاءت تصريحات سانشيز خلال جلسة برلمانية خُصصت لعرض موقف حكومته من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث اعتبر أن السياسة العسكرية الإسرائيلية تتجه نحو توسيع نطاق العمليات العسكرية في المنطقة.
كما وجّه رئيس الحكومة الإسبانية انتقادات حادة إلى القيادة الإيرانية، واصفاً المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي بأنه ذو توجهات ديكتاتورية وأكثر تشدداً مقارنة بسلفه.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد إقليمي غير مسبوق تشهده منطقة الشرق الأوسط، مع استمرار العمليات العسكرية وتزايد الضغوط الدولية المطالبة بـ وقف إطلاق النار ومنع اتساع رقعة النزاع.
وتقود إسبانيا، وفق مراقبين، موقفاً أوروبياً أكثر انتقاداً للسياسات الإسرائيلية، بالتوازي مع دعوات متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي لتكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة.
