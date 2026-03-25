رئيس وزراء باكستان يُطلع ولي العهد السعودي على جهود الوساطة ويدعو إلى خفض التصعيد

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني، فجر الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي، أطلعه خلاله على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إسلام آباد مع مختلف الأطراف بهدف احتواء التوترات الإقليمية.وخلال المحادثة، أعرب ولي العهد السعودي عن تقديره لجهود باكستان الرامية إلى دعم مساعي السلام وخفض التصعيد، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية باكستانية.وجدد رئيس الوزراء الباكستاني إدانة بلاده للهجمات الأخيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكداً تضامن إسلام آباد الكامل مع الرياض وشعبها في ظل الظروف الراهنة.كما أشاد شريف بما وصفه بضبط النفس الذي أبدته القيادة السعودية خلال الأزمة، مؤكداً استمرار وقوف باكستان إلى جانب المملكة، وداعياً في الوقت ذاته إلى وقف فوري للأعمال العدائية والعودة إلى الحوار كسبيل لضمان الاستقرار الإقليمي.وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على أهمية تعزيز الوحدة والتضامن داخل العالم الإسلامي، معتبراً أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً أكبر بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات المشتركة.