السجن 15 عاماً لشفيق الجراية في قضية تتعلق بوضع النفس على ذمة جيش أجنبي

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائياً حضورياً، بسجن رجل الأعمال شفيق الجراية لمدة خمسة عشر عاماً، وذلك في إطار القضية المتعلقة بوضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم.

كما أصدرت الدائرة الحكم ذاته، خمسة عشر عاماً سجناً، في حق مسؤول أمني كبير سابق محال في القضية بحالة سراح، مع إخضاع المتهمين الاثنين إلى المراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام بداية من تاريخ تنفيذ العقوبة السجنية.


وفي السياق نفسه، قضت المحكمة غيابياً بالسجن لمدة عشرين عاماً مع النفاذ العاجل في حق متهم ثالث، محال في القضية بحالة فرار.


ويُذكر أن شفيق الجراية موقوف على ذمة هذه القضية إلى جانب ملفات أخرى سبق أن صدرت فيها أحكام استئنافية.
