تكلفة العملية الأمريكية ضد إيران تتجاوز 30 مليار دولار

أفاد موقع Iran War Cost Tracker بأن كلفة العملية العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تجاوزت 30 مليار دولار، بعد مرور نحو 4 أسابيع على انطلاقها.

وبحسب بيانات موقع Iran War Clock، فقد مضى ما يقارب 24 يوماً و20 ساعة منذ بدء العملية، فيما يواصل الموقع تحديث تقديراته في الوقت الفعلي، استناداً إلى كلفة انتشار القوات والقطع البحرية الأمريكية في المنطقة، إضافة إلى النفقات التشغيلية والعسكرية الأخرى المرتبطة بالعمليات.


وتعتمد منهجية التقدير على تقرير صادر عن البنتاغون موجه إلى الكونغرس، أشار إلى أن كلفة الأيام الستة الأولى بلغت نحو 11.3 مليار دولار، قبل أن ترتفع لاحقاً إلى ما يقارب مليار دولار يومياً.


وتأتي هذه المعطيات في وقت تستمر فيه المواجهات بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، مع تبادل الضربات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة، إلى جانب استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل والدول التي تعتبرها طهران داعمة للعمليات العسكرية ضدها.
