Babnet   Latest update 09:13 Tunis

الحرس الثوري: أسعار الطاقة والنفط لن تعود لمستوياتها حتى تضمن القوات المسلحة الاستقرار الإقليمي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69bf7617c207b9.11550445_okhnqligejmfp.jpg>
Publié le Mercredi 25 Mars 2026 - 07:49
      
أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء، أن أسعار الطاقة والنفط لن تعود إلى مستوياتها السابقة حتى تضمن القوات المسلحة الإيرانية الاستقرار الإقليمي.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إن "القوة الاستراتيجية التي كنتم تتفاخرون بها تحولت إلى فشل استراتيجي. المدّعي بأنه القوة العظمى في العالم، لو كان قادرًا على الخروج من المأزق، لكان خرج بالفعل".


وأضاف: "لا تُسَمّوا هزيمتكم اتفاقًا. لقد انتهى زمن وعودكم. اليوم في العالم، هناك جبهتان: جبهة الحق وجبهة الباطل. وكل حرٍّ يطلب الحق لا يَنخدع بموجاتكم الإعلامية".


وتساءل: "هل وصل مستوى انشغالاتكم الداخلية إلى مرحلة التفاوض مع أنفسكم؟".

وتابع :"لن يكون هناك أثر لاستثماراتكم في المنطقة، ولن تعودوا لتروا الأسعار السابقة للطاقة والنفط، حتى تفهموا أن الاستقرار في المنطقة مضمون بيد قواتنا المسلحة القوية. الاستقرار يكون من خلال القوة."

وقال: "نعلن بكل وضوح: حتى يحين الوقت الذي نريد فيه نحن، لن يعود أي وضع إلى ما كان عليه سابقًا. وهذا الإرادة تتشكل عندما يُمحى من أذهانكم القذرة أي تفكير في العمل ضد الأمة الإيرانية.

كلمتنا الأولى والأخيرة منذ اليوم الأول كانت وستبقى: لا أحد مثلنا يتوافق مع أحد مثلكم. لا الآن، ولا في أي وقت مضى."
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326105

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 25 مارس 2026 | 6 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:04
18:37
15:54
12:32
06:16
04:49
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
14° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
14°-8
15°-7
15°-6
17°-9
  • Avoirs en devises 25014,6
  • (24/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39059 DT
  • (24/03)
  • 1 $ = 2,93725 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/03)     684,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/03)   28592 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>