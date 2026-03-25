تراجع أسعار النفط مع تنامي توقعات وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

انخفضت أسعار النفط، الأربعاء، وسط توقعات بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار من شأنه الحد من اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، وذلك عقب تقارير عن خطة أمريكية من 15 نقطة لإنهاء الحرب مع إيران.وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينيتش، تراجعت العقود الآجلة لخامبنسبةلتبلغ، فيما انخفضت العقود الآجلة لخامالأمريكي بنسبةلتصل إلىوكان الخامان قد سجلا ارتفاعاً بنحويوم الثلاثاء، قبل أن تتقلص المكاسب لاحقاً في ظل تداولات متقلبة. وأوضح كبير المحللين في شركة، هيرويوكي كيكوكاوا، أن تصاعد التوقعات بوقف إطلاق النار دعم الأسعار مؤقتاً، غير أن عمليات جني الأرباح حدّت من استمرار الارتفاع، في ظل استمرار الغموض بشأن مآلات المفاوضات.وأشار إلى أن الأسعار قد تعاود الصعود إذا تجددت المواجهات أو امتدت الهجمات إلى منشآت الطاقة في الخليج. وفي المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيق تقدم في مساعي إنهاء الحرب مع إيران، عبر طرح مقترح تسوية يتضمن هدنة لمدة شهر لبحث تفكيك البرنامج النووي الإيراني ووقف دعم الحلفاء وإعادة فتح مضيق هرمز.وفي السياق ذاته، أبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف استعداد بلاده لاستضافة محادثات بين الطرفين، رغم نفي طهران خوض مفاوضات مباشرة، فيما أشارت مذكرة إلى احتمال سماح إيران بمرور السفن غير المعادية عبر مضيق هرمز شريطة التنسيق معها.