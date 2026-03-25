"سي إن إن": نحو 290 جندياً أمريكياً أصيبوا خلال الحرب مع إيران

أفادت شبكة، نقلاً عن مسؤول في القيادة المركزية الأمريكية لم تسمّه، بأن نحو 290 جندياً أمريكياً أصيبوا خلال العمليات القتالية المرتبطة بالحرب مع إيران.وذكرت الشبكة أن 255 من المصابين عادوا إلى الخدمة، في حين لا يزال عدد منهم يتلقى العلاج نتيجة إصابات متفاوتة الخطورة.وكشفت مقابلات أجرتها الشبكة مع جنود في الخدمة الفعلية والاحتياط عن شعور متزايد بـ"الضغط والإحباط"، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تشارك فيها الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل ضد إيران.وفي السياق ذاته، أشار مسؤول عسكري معني بعلاج الجنود الذين تم إجلاؤهم من الشرق الأوسط إلى ألمانيا إلى وجود مخاوف داخل القوات من "نقص الحماية والتخطيط"، محذراً من أن أي عملية برية محتملة قد تمثل "كارثة كبيرة" في ظل عدم جاهزية كافية للدفاع عن القواعد البرية.وبحسب المعطيات المتداولة، قُتل 13 جندياً أمريكياً منذ اندلاع الحرب، من بينهم 7 في هجمات إيرانية، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق سقوط أكثر من 680 قتيل وجريح من القوات الأمريكية والإسرائيلية.وتأتي هذه التطورات مع دخول الحرب بين إيران والتحالف الأمريكي-الإسرائيلي أسبوعها الرابع، وسط استمرار الضربات المتبادلة والتوترات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.