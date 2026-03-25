ممثل خامنئي للجنود الأمريكيين: اقتربوا

Publié le Mercredi 25 Mars 2026 - 06:25
      
قال علي أكبر أحمديان ممثل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في مجلس الدفاع -أمس الثلاثاء- إن رسالته الوحيدة للجنود الأمريكيين هي: "اقتربوا".

جاء ذلك -في تدوينة له عبر منصة "إكس"- تعليقا على تقارير أمريكية تفيد بأن وزارة الحرب (البنتاغون) تستعد لإرسال ألفي جندي من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى الشرق الأوسط، على خلفية الحرب مع إيران.


وأشار أحمديان إلى أن بلاده أجرت استعدادات وتدريبات للحرب لسنوات طويلة، مضيفا: "لدينا رسالة واحدة فقط للجنود الأمريكيين: اقتربوا".


والثلاثاء، أصدر البنتاغون أوامر بنشر ألفي جندي مظلي من الفرقة 82 المحمولة جوا في الشرق الأوسط، وفقا لما أفاد به مسؤولون أمريكيون لصحيفة واشنطن بوست.

ويأتي ذلك فيما تقترب من المنطقة 3 سفن حربية تحمل 4500 جندي أمريكي آخرين، مع احتمال إنزال الجنود على جزيرة خارك الإستراتيجية الإيرانية.

وتقع جزيرة خارك على بعد نحو 30 كيلومترا من السواحل الإيرانية في الخليج، وتُعد واحدة من أهم النقاط الإستراتيجية لصادرات النفط الإيرانية.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أسفرت عن مئات القتلى بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل، وباستهداف ما تصفه بقواعد ومصالح أمريكية في دول المنطقة، وهي ضربات استهدف بعضها منشآت مدنية وأسفرت عن سقوط قتلى وخسائر مادية.

المصدر: واشنطن بوست
الأربعاء 25 مارس 2026 | 6 شوال 1447
