ترامب: نتعامل مع “الأشخاص المناسبين” في إيران وقدّموا لنا هدية كبيرة

قال الرئيس الأمريكيإن الولايات المتحدة تتعامل مع “الأشخاص المناسبين” داخل إيران، مؤكداً أن هؤلاء قدموا لواشنطن “هدية كبيرة جداً” تتعلق بملفات النفط والغاز وعبور السفن عبر مضيق هرمز.وأوضح ترامب، في تصريحات مساء الثلاثاء، أن هذه “الهدية” وصلت بالفعل، لكنه رفض الكشف عن تفاصيلها، مكتفياً بالقول إنها دليل على وجود قناة تواصل مع أطراف إيرانية مناسبة للتفاوض.وأضاف أن ما تم تقديمه لا يرتبط بالملف النووي، بل يتصل بملف الطاقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن طهران “وافقت على التخلي نهائياً عن خطط امتلاك أسلحة نووية”، وفق تعبيره.وأشار ترامب إلى أن وزير الخارجية الأمريكيونائب الرئيسيشاركان في المحادثات، إلى جانب المبعوثين، ضمن مساعٍ للتوصل إلى اتفاق يضع حداً للتصعيد القائم.وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب لليوم الخامس والعشرين، وسط حديث متزايد عن إمكانية إطلاق مسار تفاوضي دون مؤشرات واضحة حتى الآن على تحقيق تقدم ملموس.