Babnet   Latest update 22:23 Tunis

ترامب: إيران وافقت على التخلي عن تطوير السلاح النووي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c2fad82ed537.31581025_fmpojnhelqigk.jpg>
Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 21:57
      
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مع من وصفهم بـ"أشخاص مناسبين" داخل إيران، مؤكداً أن طهران وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية مستقبلاً.

وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أن الإيرانيين "يريدون بشدة عقد صفقة"، دون الكشف عن هوية الجهات التي تتواصل معها واشنطن.


وأشار إلى مشاركة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو في الاتصالات، إلى جانب المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.


محادثات محتملة وتصعيد ميداني

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة وعدداً من الوسطاء الإقليميين يناقشون إمكانية عقد جولة مفاوضات رفيعة المستوى مع إيران خلال الأيام المقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاتصالات تضمنت بنوداً رئيسية، من بينها التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، مع استمرار الغموض حول مدى امتلاك الجهات التي يُقال إنها وافقت على ذلك الصلاحيات الرسمية.

كما أشارت التقارير إلى أن عدداً محدوداً من المسؤولين في إدارة ترامب على علم بتفاصيل هذه الاتصالات، وسط تقييمات استخباراتية إسرائيلية تفيد بوجود تحركات غير واضحة المعالم بين واشنطن وطهران.

نفي إيراني واستعدادات عسكرية

من جهتها، نفت إيران إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدة في المقابل تلقي مقترحات عبر وسطاء.

وفي الوقت ذاته، تحدثت وسائل إعلام عن تعزيزات عسكرية أمريكية في المنطقة، شملت إرسال نحو 3000 جندي من قوات المارينز والإنزال الجوي، في ظل استمرار الاستعداد لسيناريوهات التصعيد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326099

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 24 مارس 2026 | 5 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:03
18:37
15:54
12:33
06:17
04:50
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet16°
13° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
19°-8
14°-8
15°-7
17°-5
  • Avoirs en devises 25014,6
  • (24/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39059 DT
  • (24/03)
  • 1 $ = 2,93725 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/03)     684,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/03)   28592 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>