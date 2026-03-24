ترامب: إيران وافقت على التخلي عن تطوير السلاح النووي

محادثات محتملة وتصعيد ميداني



نفي إيراني واستعدادات عسكرية



صرّح الرئيس الأمريكيبأن الولايات المتحدة تجري محادثات مع من وصفهم بـ"أشخاص مناسبين" داخل إيران، مؤكداً أن طهران وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية مستقبلاً.وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أن الإيرانيين "يريدون بشدة عقد صفقة"، دون الكشف عن هوية الجهات التي تتواصل معها واشنطن.وأشار إلى مشاركة نائب الرئيس الأمريكيووزير الخارجيةفي الاتصالات، إلى جانب المبعوثينوفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة وعدداً من الوسطاء الإقليميين يناقشون إمكانية عقد جولة مفاوضات رفيعة المستوى مع إيران خلال الأيام المقبلة.وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاتصالات تضمنت بنوداً رئيسية، من بينها التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، مع استمرار الغموض حول مدى امتلاك الجهات التي يُقال إنها وافقت على ذلك الصلاحيات الرسمية.كما أشارت التقارير إلى أن عدداً محدوداً من المسؤولين في إدارة ترامب على علم بتفاصيل هذه الاتصالات، وسط تقييمات استخباراتية إسرائيلية تفيد بوجود تحركات غير واضحة المعالم بين واشنطن وطهران.من جهتها، نفت إيران إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدة في المقابل تلقي مقترحات عبر وسطاء.وفي الوقت ذاته، تحدثت وسائل إعلام عن تعزيزات عسكرية أمريكية في المنطقة، شملت إرسال نحومن قوات المارينز والإنزال الجوي، في ظل استمرار الاستعداد لسيناريوهات التصعيد.