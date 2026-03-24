قائد القوات البرية للحرس الثوري يحذر: ردنا سيكون مدويا على أي عدوان بري

صرح قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني محمد كرامي، بأن "جميع قوات الحرس الثوري البرية في أوج قوتها وجاهزيتها الكاملة"، مؤكدا أن "الرد سيكون مدويا في حال أي تهديد أو عدوان".وخلال زيارة للوحدات المتمركزة في محافظة خوزستان، قال قائد القوات البرية للحرس الثوري: "لا نخشى أي قوة، ونعتمد على القوة الإلهية".وأضاف: "جميع قوات الحرس الثوري البرية في أوج قوتها وجاهزيتها الكاملة، وستتلقى أمريكا وإسرائيل وأعداء بلادنا ردا مدويا في حال أي تهديد أو عدوان".وأردف: "نحن جميعا مدينون وممتنون لحكمة المرشد الأعلى، ونشكر الشعب على حضوره التاريخي في أحداث الثاني عشر من جانفي، وعلى إدانته لأعمال الإرهابيين المسلحين".واختتم قائد القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تصريحه قائلا: "إن القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني المتمركزة في خوزستان تتمتع بمعنويات عالية وعزيمة قوية وهي على أهبة الاستعداد".