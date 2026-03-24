دولتان عربيتان ضمن القائمة.. أغنى دول العالم بالثروات الطبيعية
كشفت تقديرات اقتصادية حديثة عن القيمة الإجمالية للموارد الطبيعية في أبرز الدول الغنية بالثروات حول العالم، حيث تصدرت روسيا القائمة بفارق كبير، وفق بيانات تعود إلى سنة 2021 صادرة عن منصة الإحصاءات الدولية “ستاتيستا”.
وبحسب هذه التقديرات، بلغت قيمة الموارد الطبيعية في روسيا نحو 75 تريليون دولار، متوزعة بين المعادن الأرضية النادرة والأخشاب والنفط والغاز الطبيعي والفحم، ما يعكس حجم التنوع الكبير في ثرواتها الطبيعية.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة تقارب 45 تريليون دولار، مستفيدة من احتياطيات ضخمة من الفحم والغاز الطبيعي والأخشاب إلى جانب الذهب والنحاس.
أما المملكة العربية السعودية فقد احتلت المرتبة الثالثة عالمياً بقيمة موارد تُقدّر بـ 34 تريليون دولار، تتركز أساساً في النفط والغاز الطبيعي، ما يعزز موقعها كأحد أبرز الفاعلين في أسواق الطاقة العالمية.
وفي المرتبة الرابعة حلت كندا بثروات طبيعية تقدّر بـ 33 تريليون دولار، تشمل النفط واليورانيوم والأخشاب والغاز الطبيعي والفوسفات، في ظل تنوع جيولوجي واسع ومساحات شاسعة من الموارد.
وتشير هذه المعطيات إلى استمرار هيمنة الدول الكبرى والمنتجة للطاقة على قائمة أغنى دول العالم بالموارد الطبيعية، في وقت تتزايد فيه أهمية هذه الثروات في تحديد موازين القوة الاقتصادية والجيوسياسية على الصعيد الدولي.
وفيما يلي رسم بياني يظهر أكبر 10 دول باحتياطيات الموارد الطبيعية:
