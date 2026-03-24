Babnet   Latest update 15:39 Tunis

مصر والأردن: أمن الخليج خط أحمر ولا مهادنة مع "الاعتداءات الإيرانية"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/drapeau4countries.jpg>
Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 14:48
      
شهدت الساحة الدبلوماسية العربية تحركا مكثفا اليوم، حيث بحث الأردن ومصر التطورات الدراماتيكية والمتسارعة التي تعصف بالمنطقة.
وأجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، "أدانا خلاله للاعتداءات الإيرانية التي طالت الأراضي الأردنية ودول الخليج العربية".


وجاء هذا التواصل في وقت حساس تسعى فيه القوى الإقليمية لضبط النفس واعتماد الدبلوماسية كمسار وحيد لاستعادة الأمن المفقود.


وشددا الوزيران على التضامن العربي الكامل في حماية الأمن القومي. وأكد الجانبان أن "كف يد التدخلات الإيرانية واحترام سيادة الدول العربية يعد شرطاً أساسياً ولا غنى عنه لضمان مستقبل مستقر للمنطقة، معتبرين أن انتهاك القانون الدولي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى".

وفي سياق التحضير للقمة الوزارية العربية المرتقبة نهاية الشهر الجاري، شدد عبد العاطي والصفدي على ضرورة خروج مجلس الجامعة العربية بموقف موحد وحاسم يواجه التحديات الأمنية والسياسية غير المسبوقة.

كما تطرق الاتصال للأزمة اللبنانية، حيث أدان الوزيران السياسات الإسرائيلية التوسعية والعدوان على لبنان، مؤكدين دعم سيادة الدولة اللبنانية وحقها في حصر السلاح بيد مؤسساتها الرسمية فقط.

وحذر الوزيران من خطورة انصراف التركيز الدولي نحو المواجهة مع إيران على حساب المأساة المستمرة في قطاع غزة، مؤكدين أن الكارثة الإنسانية هناك تتطلب تحركاً فورياً يتوازى مع وقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

واختتم الوزيران بيانهما بالتنديد الصارم بانتهاكات المستوطنين واعتداءات إسرائيل على الحق في العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية، واصفين تلك الممارسات بأنها خرق فاضح لكل الأعراف والقوانين الدولية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326059

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 24 مارس 2026 | 5 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:03
18:37
15:54
12:33
06:17
04:50
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
19°-8
15°-8
15°-7
17°-5
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/03)     684,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/03)   28592 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>