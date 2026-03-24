السعودية تتوقع قفزة بأسعار النفط فوق 180 دولاراً في حال استمرار الحرب حتى أبريل

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين سعوديين توقعاتهم بارتفاع أسعار النفط إلى أكثر منإذا استمرت الاضطرابات المرتبطة بالحرب الدائرة مع إيران حتى أواخر شهر أفريل، في ظل مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات العالمية.وجاءت هذه التقديرات في وقت شهدت فيه أسعار النفط تراجعاً نسبياً، عقب تحركات أوروبية ويابانية لتوحيد الجهود بهدف ضمان عبور آمن للسفن عبر، إلى جانب إعلان الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لدعم استقرار الإمدادات في الأسواق العالمية.وفي إطار مساعٍ لاحتواء الضغوط على الأسعار، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إمكانية رفع العقوبات قريباً عن النفط الإيراني المنقول على متن ناقلات، إضافة إلى احتمال الإفراج عن كميات إضافية من الخام منوسجلت العقود الآجلة لخامانخفاضاً بنحوأولتستقر عند، بينما تراجع خامبالقيمة نفسها أوليبلغورغم هذا التراجع، يتجه خام برنت إلى تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز، مدفوعاً بتداعيات الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية وغازية في دول الخليج وما نتج عنها من تعطيل في الإنتاج. في المقابل، يُتوقع أن يسجل خام غرب تكساس الوسيط أول انخفاض أسبوعي له في خمسة أسابيع، مع اتساع الفجوة السعرية بينه وبين برنت إلى أعلى مستوى خلالوفي بيان مشترك، أعربت كل منعن استعدادها للمساهمة في الجهود الرامية إلى تأمين الملاحة في المضيق الذي يمر عبره نحوكما أفادت التقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجنب استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، في خطوة تهدف إلى الحد من تفاقم التوترات وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.