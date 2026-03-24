الرئيس الألماني: الحرب على إيران خطأ كارثي ومخالفة للقانون الدولي

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الثلاثاء، إن الحرب على إيران تمثل انتهاكا للقانون الجنائي الدولي.

وبدا شتاينماير، في تصريحات أدلى بها خلال فعالية في العاصمة برلين، وكأنه يوجه انتقادا لحكومة بلاده لعدم استعدادها لأن تكون أكثر وضوحا في إدانتها.


وأضاف أنه لا يوجد مجال للشك تقريبا في أن "التبرير القائم على ادعاء وجود هجوم وشيك على الولايات المتحدة، لا يصمد أمام التدقيق".


وخلص الرئيس الألماني في تصريحاته إلى وصف الحرب بأنها "خطأ سياسي كارثي".

ويتواصل الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران منذ 28 فيفري/شباط الماضي، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل، وعلى ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية مجاورة.

المصدر: الجزيرة
