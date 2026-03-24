الحرس الثوري الإيراني يعلن عن الموجة 79 من عملية "وعد الصادق 4"

أعلن الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء، عن الموجة 79 من عملية "وعد الصادق 4"، والتي استهدفت شمال ووسط تل أبيب، ورامات غان والنقب، وكذلك بئر السبع.وقال الحرس الثوري في بيان، إن "الموجة 79 من عملية "وعد الصادق 4" وبرمز مبارك "يا خير الفاتحين" تقديما إلى شعب المحافظات الغربية الباسلة (أذربيجان الغربية، كردستان، كرمانشاه، إيلام، خوزستان وبوشهر)، تمت بإطلاق صواريخ خيبر شكن وعماد وسجيل القوية، والطائرات المسيّرة الانقضاضية التابعة لسلاح الجو في حرس الثورة. بعد عبورها بنجاح من الدفاع الطبقي للكيان، استهدفت المواقع التي بدت آمنة للأجهزة الاستخباراتية للكيان في شمال ووسط تل أبيب، والمراكز التجارية والدعم للجيش في رامات غان والنقب، وكذلك المركز الرئيسي للوجستيات والإدارة العسكرية الجنوبية للكيان في بئر السبع".وأضاف البيان إن "الأعمدة الكثيفة من الدخان والنار في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحتجاز أكثر من مليوني صهيوني لفترات طويلة في الملاجئ، هي وثائق قوية تروي القدرات الصاروخية والمسيّرة الإيرانية، وتؤكد تعطيل أنظمة الدفاع الجوي لدى الأعداء".وأكد الحرس الثوري في بيانه أن "فرض الرقابة على أخبار الحرب وصور الهجمات الإيرانية الفعالة على القواعد الأمريكية والمراكز العسكرية الصهيونية من قبل البنتاغون والأمان (الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية)، يُظهر عمق القلق ومحاولات التغطية على الحقائق وتشويهها في جبهة الأعداء المعتدين".