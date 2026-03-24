Babnet   Latest update 13:08 Tunis

الحرس الثوري الإيراني يعلن عن الموجة 79 من عملية "وعد الصادق 4"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c27c459f29f6.64382311_pfnkoijhemqgl.jpg>
Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 12:57
      
أعلن الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء، عن الموجة 79 من عملية "وعد الصادق 4"، والتي استهدفت شمال ووسط تل أبيب، ورامات غان والنقب، وكذلك بئر السبع.

وقال الحرس الثوري في بيان، إن "الموجة 79 من عملية "وعد الصادق 4" وبرمز مبارك "يا خير الفاتحين" تقديما إلى شعب المحافظات الغربية الباسلة (أذربيجان الغربية، كردستان، كرمانشاه، إيلام، خوزستان وبوشهر)، تمت بإطلاق صواريخ خيبر شكن وعماد وسجيل القوية، والطائرات المسيّرة الانقضاضية التابعة لسلاح الجو في حرس الثورة. بعد عبورها بنجاح من الدفاع الطبقي للكيان، استهدفت المواقع التي بدت آمنة للأجهزة الاستخباراتية للكيان في شمال ووسط تل أبيب، والمراكز التجارية والدعم للجيش في رامات غان والنقب، وكذلك المركز الرئيسي للوجستيات والإدارة العسكرية الجنوبية للكيان في بئر السبع".


وأضاف البيان إن "الأعمدة الكثيفة من الدخان والنار في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحتجاز أكثر من مليوني صهيوني لفترات طويلة في الملاجئ، هي وثائق قوية تروي القدرات الصاروخية والمسيّرة الإيرانية، وتؤكد تعطيل أنظمة الدفاع الجوي لدى الأعداء".


وأكد الحرس الثوري في بيانه أن "فرض الرقابة على أخبار الحرب وصور الهجمات الإيرانية الفعالة على القواعد الأمريكية والمراكز العسكرية الصهيونية من قبل البنتاغون والأمان (الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية)، يُظهر عمق القلق ومحاولات التغطية على الحقائق وتشويهها في جبهة الأعداء المعتدين".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326052

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:03
18:37
15:54
12:33
06:17
04:50
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
19°-8
16°-7
14°-8
17°-6
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/03)     684,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/03)   28592 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>