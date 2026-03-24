منظمة الطوارئ في إيران تعلن حصيلة الضحايا المدنيين جراء الحرب
وكالات - أعلنت منظمة الطوارئ في إيران، اليوم الثلاثاء، تسجيل آلاف الضحايا والمصابين من المدنيين نتيجة الحرب المتواصلة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأوضح رئيس المنظمة أن عدد المصابين المدنيين بلغ 1563 شخصاً منذ بداية ما وصفها بـ“حرب رمضان”، من بينهم 111 طفلاً دون سن الخامسة.
وأضاف أن عدد الضحايا من النساء وصل إلى 3794 قتيلاً حتى ليلة أمس، مشيراً إلى أن أصغر الضحايا رضيعة تبلغ من العمر شهراً واحداً.
وأشار المسؤول ذاته إلى سقوط 208 قتلى دون سن 18 عاماً، من بينهم 168 طفلاً من مدرسة في مدينة ميناب، إضافة إلى 13 قتيلاً دون سن الخامسة، أصغرهم رضيع عمره ثلاثة أيام.
في المقابل، أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، في تقرير صدر في 21 مارس، بأن 3230 شخصاً لقوا حتفهم في إيران جراء الحرب، بينهم 1406 مدنيين، من ضمنهم 210 أطفال على الأقل.
وذكرت الوكالة أن بياناتها تستند إلى تقارير ميدانية ومصادر طبية وإغاثية ومنظمات مجتمع مدني، إضافة إلى مواد من مصادر مفتوحة وبيانات رسمية عند توفرها.
كما أشارت تقارير إعلامية حكومية حديثة إلى مقتل 1270 شخصاً، في حين أكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة في وقت سابق أن عدد القتلى بلغ 1332 على الأقل منذ اندلاع الحرب، دون تقديم توضيحات بشأن التباين في الأرقام.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الحصيلة تشمل 104 قتلى قال الجيش الإيراني إنهم سقطوا إثر إغراق غواصة أمريكية سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا في الرابع من مارس.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326035