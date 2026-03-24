Babnet   Latest update 10:08 Tunis

منظمة الطوارئ في إيران تعلن حصيلة الضحايا المدنيين جراء الحرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c24d90c09688.69411021_jhglqfemknpio.jpg>
Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 09:38
      
وكالات - أعلنت منظمة الطوارئ في إيران، اليوم الثلاثاء، تسجيل آلاف الضحايا والمصابين من المدنيين نتيجة الحرب المتواصلة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضح رئيس المنظمة أن عدد المصابين المدنيين بلغ 1563 شخصاً منذ بداية ما وصفها بـ“حرب رمضان”، من بينهم 111 طفلاً دون سن الخامسة.


وأضاف أن عدد الضحايا من النساء وصل إلى 3794 قتيلاً حتى ليلة أمس، مشيراً إلى أن أصغر الضحايا رضيعة تبلغ من العمر شهراً واحداً.


وأشار المسؤول ذاته إلى سقوط 208 قتلى دون سن 18 عاماً، من بينهم 168 طفلاً من مدرسة في مدينة ميناب، إضافة إلى 13 قتيلاً دون سن الخامسة، أصغرهم رضيع عمره ثلاثة أيام.

في المقابل، أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، في تقرير صدر في 21 مارس، بأن 3230 شخصاً لقوا حتفهم في إيران جراء الحرب، بينهم 1406 مدنيين، من ضمنهم 210 أطفال على الأقل.

وذكرت الوكالة أن بياناتها تستند إلى تقارير ميدانية ومصادر طبية وإغاثية ومنظمات مجتمع مدني، إضافة إلى مواد من مصادر مفتوحة وبيانات رسمية عند توفرها.

كما أشارت تقارير إعلامية حكومية حديثة إلى مقتل 1270 شخصاً، في حين أكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة في وقت سابق أن عدد القتلى بلغ 1332 على الأقل منذ اندلاع الحرب، دون تقديم توضيحات بشأن التباين في الأرقام.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الحصيلة تشمل 104 قتلى قال الجيش الإيراني إنهم سقطوا إثر إغراق غواصة أمريكية سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا في الرابع من مارس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326035

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الثلاثاء 24 مارس 2026 | 5 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:03
18:37
15:54
12:33
06:17
04:50
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
12° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
19°-8
16°-7
13°-8
17°-6
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/03)     650,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/03)   28574 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

