الأمن الإيراني: اعتقال 30 عميلا لإسرائيل في 3 محافظات

وكالات -

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اعتقال 30 عميلا لإسرائيل في محافظات همدان ولرستان وكرمان، كما تم ضبط أسلحة نارية وأجهزة "ستارلينك" بحوزتهم.وجاء في بيان وزارة الأمن: "أرسل 24 من هؤلاء للنظام الأمريكي - الصهيوني إحداثيات مواقع عسكرية وأمنية وشرطية، بالإضافة إلى أماكن تمركز حراس الأمن والمعدات العسكرية في مدن مختلفة بمحافظة همدان، وقد تعرض عدد من هذه المواقع للاستهداف في الغارات الجوية للعدو. وتم ضبط 11 جهازا من الجيل الجديد من أقمار "ستارلينك" الصناعية، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة النارية والبيضاء بحوزتهم".وأضافت: "أما الـ 4 المعتقلون في محافظة لرستان، فهم من المرتبطين بإحدى الجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة في جمع المعلومات لصالح أجهزة التجسس التابعة للعدو الأمريكي - الصهيوني، وكانوا يتربصون لخلق أعمال شغب في الشوارع بناءً على أوامر العدو".كما ذكرت أنه "تم في محافظة كرمان تحديد هوية واعتقال شخصين كانا ينقلان أسلحة متخفين في شكل عائلات، وتم ضبط 7 مسدسات و10 خزائن بحوزتهما".وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في بيان له، أمس الاثنين، إلقاء القبض على أحد الجواسيس الرئيسيين بالنسبة لإسرائيل في محافظة تشهار محال وبختياري. مشيرا إلى أن "العميل كان من متزعمي أحداث الشغب الأخيرة والذي بادر لاحقا بالتواصل مع "الموساد".وتتواصل الحرب لليوم 25 على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.