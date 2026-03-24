Babnet   Latest update 10:08 Tunis

الأمن الإيراني: اعتقال 30 عميلا لإسرائيل في 3 محافظات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b71c42a90654.03795947_qkolihnpjfgme.jpg>
Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 09:36
      
وكالات - أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اعتقال 30 عميلا لإسرائيل في محافظات همدان ولرستان وكرمان، كما تم ضبط أسلحة نارية وأجهزة "ستارلينك" بحوزتهم.

وجاء في بيان وزارة الأمن: "أرسل 24 من هؤلاء للنظام الأمريكي - الصهيوني إحداثيات مواقع عسكرية وأمنية وشرطية، بالإضافة إلى أماكن تمركز حراس الأمن والمعدات العسكرية في مدن مختلفة بمحافظة همدان، وقد تعرض عدد من هذه المواقع للاستهداف في الغارات الجوية للعدو. وتم ضبط 11 جهازا من الجيل الجديد من أقمار "ستارلينك" الصناعية، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة النارية والبيضاء بحوزتهم".


وأضافت: "أما الـ 4 المعتقلون في محافظة لرستان، فهم من المرتبطين بإحدى الجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة في جمع المعلومات لصالح أجهزة التجسس التابعة للعدو الأمريكي - الصهيوني، وكانوا يتربصون لخلق أعمال شغب في الشوارع بناءً على أوامر العدو".


كما ذكرت أنه "تم في محافظة كرمان تحديد هوية واعتقال شخصين كانا ينقلان أسلحة متخفين في شكل عائلات، وتم ضبط 7 مسدسات و10 خزائن بحوزتهما".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في بيان له، أمس الاثنين، إلقاء القبض على أحد الجواسيس الرئيسيين بالنسبة لإسرائيل في محافظة تشهار محال وبختياري. مشيرا إلى أن "العميل كان من متزعمي أحداث الشغب الأخيرة والذي بادر لاحقا بالتواصل مع "الموساد".

وتتواصل الحرب لليوم 25 على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326034

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 24 مارس 2026 | 5 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:03
18:37
15:54
12:33
06:17
04:50
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
12° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
19°-8
16°-7
13°-8
17°-6
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/03)     650,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/03)   28574 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

Babnet

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>