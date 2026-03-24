تعطّل خدمات مراكز بيانات “أمازون” في البحرين نتيجة تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط
وكالات - صرّح ممثل عن شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) بأن عمليات مجموعة مراكز البيانات السحابية التابعة للشركة في البحرين تعطلت نتيجة تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.
وأوضح المتحدث أن انقطاع خدمات AWS في البحرين يرتبط بنشاط الطائرات المسيرة في المنطقة، مؤكداً أن الشركة تعمل على نقل العملاء مؤقتاً إلى مرافق أخرى لضمان استمرارية الخدمات.
ولم تقدّم الشركة أي تفاصيل بشأن حجم الأضرار أو الجدول الزمني المتوقع لاستعادة الخدمة.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في 4 مارس الجاري استهداف ما وصفه بأكبر مركز بيانات لشركة أمازون في الشرق الأوسط، مؤكداً أن العملية تهدف إلى “الحد من دور هذه المراكز في دعم الأنشطة العسكرية والاستخباراتية الأمريكية ضد إيران”.
وتأتي هذه التطورات في سياق التصعيد العسكري المستمر، بعد بدء الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ غارات على أهداف داخل إيران منذ 28 فيفري، وردّ طهران بضربات استهدفت إسرائيل ومواقع عسكرية أمريكية في المنطقة.
وأوضح المتحدث أن انقطاع خدمات AWS في البحرين يرتبط بنشاط الطائرات المسيرة في المنطقة، مؤكداً أن الشركة تعمل على نقل العملاء مؤقتاً إلى مرافق أخرى لضمان استمرارية الخدمات.
ولم تقدّم الشركة أي تفاصيل بشأن حجم الأضرار أو الجدول الزمني المتوقع لاستعادة الخدمة.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في 4 مارس الجاري استهداف ما وصفه بأكبر مركز بيانات لشركة أمازون في الشرق الأوسط، مؤكداً أن العملية تهدف إلى “الحد من دور هذه المراكز في دعم الأنشطة العسكرية والاستخباراتية الأمريكية ضد إيران”.
وتأتي هذه التطورات في سياق التصعيد العسكري المستمر، بعد بدء الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ غارات على أهداف داخل إيران منذ 28 فيفري، وردّ طهران بضربات استهدفت إسرائيل ومواقع عسكرية أمريكية في المنطقة.
