تعطّل خدمات مراكز بيانات “أمازون” في البحرين نتيجة تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط

صرّح ممثل عن شركةبأن عمليات مجموعة مراكز البيانات السحابية التابعة للشركة فيتعطلت نتيجة تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.وأوضح المتحدث أنفي البحرين يرتبط بنشاطفي المنطقة، مؤكداً أن الشركة تعمل علىلضمان استمرارية الخدمات.ولم تقدّم الشركة أي تفاصيل بشأنأووكانأعلن فياستهداف ما وصفه بأكبر مركز بيانات لشركة أمازون في الشرق الأوسط، مؤكداً أن العملية تهدف إلى “الحد من دور هذه المراكز في دعم الأنشطة العسكرية والاستخباراتية الأمريكية ضد إيران”.وتأتي هذه التطورات في سياق التصعيد العسكري المستمر، بعد بدءشنّ غارات على أهداف داخل إيران منذ، وردّ طهران بضربات استهدفت إسرائيل ومواقع عسكرية أمريكية في المنطقة.