Babnet   Latest update 10:08 Tunis

تعطّل خدمات مراكز بيانات “أمازون” في البحرين نتيجة تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c24c87291b72.33121084_eohigljmnqpfk.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 24 Mars 2026 - 09:33 قراءة: 0 د, 41 ث
      
وكالات - صرّح ممثل عن شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) بأن عمليات مجموعة مراكز البيانات السحابية التابعة للشركة في البحرين تعطلت نتيجة تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث أن انقطاع خدمات AWS في البحرين يرتبط بنشاط الطائرات المسيرة في المنطقة، مؤكداً أن الشركة تعمل على نقل العملاء مؤقتاً إلى مرافق أخرى لضمان استمرارية الخدمات.


ولم تقدّم الشركة أي تفاصيل بشأن حجم الأضرار أو الجدول الزمني المتوقع لاستعادة الخدمة.


وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في 4 مارس الجاري استهداف ما وصفه بأكبر مركز بيانات لشركة أمازون في الشرق الأوسط، مؤكداً أن العملية تهدف إلى “الحد من دور هذه المراكز في دعم الأنشطة العسكرية والاستخباراتية الأمريكية ضد إيران”.

وتأتي هذه التطورات في سياق التصعيد العسكري المستمر، بعد بدء الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ غارات على أهداف داخل إيران منذ 28 فيفري، وردّ طهران بضربات استهدفت إسرائيل ومواقع عسكرية أمريكية في المنطقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326033

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 24 مارس 2026 | 5 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:03
18:37
15:54
12:33
06:17
04:50
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
12° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
19°-8
16°-7
13°-8
17°-6
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/03)     650,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/03)   28574 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

Babnet

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

