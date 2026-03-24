الحرب على إيران... استهداف منشأتين للغاز بأصفهان وخرمشهر وهجوم صاروخي على جنوب إسرائيل

في اليوم الـ25 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، شن الحرس الثوري الإيراني هجوما واسعا على إسرائيل، معلنا إطلاق الموجة الـ78 من عمليات "الوعد الصادق 4″، في وقت سُمعت فيه أصوات انفجارات ضخمة في القدس المحتلة وشمال إسرائيل ووسطها وجنوبها، وسط أنباء عن إصابة شخص ومبنى بسقوط شظايا صاروخية في حيفا.وفي إيران، سُمعت أصوات انفجارات في طهران. كما أفادت وكالة فارس بأن هجمات معادية استهدفت منشأتين للغاز في أصفهان وخرمشهر، ما أدى إلى أضرار في أجزاء من المنشأتين ومنازل مجاورة، دون تسجيل إصابات.يأتي ذلك على وقع تحدُّث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن "فرص واعدة جدا" لاتفاق مع إيران، مؤكدا "جديتها هذه المرة"، في حين أقرت طهران بتبادل رسائل مع واشنطن عبر مصر وتركيا.ومن جانبه، قال حزب الله إنه استهدف بالطائرات المسيّرة والصواريخ تجمعات للجنود الإسرائيليين في بلدات ومواقع حدودية، في ظل شن الجيش الإسرائيلي هجوما مكثفا على الضاحية الجنوبية لبيروت وغارات على مدن وبلدات جنوبي البلاد.