Babnet

ترمب يتحدث عن فرص واعدة لاتفاق وطهران تتبادل رسائل مع واشنطن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c1b25a472f32.11846818_qegpjlkifmnho.jpg>
Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 22:34
      
في اليوم الـ24 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن "فرص واعدة جدا" لاتفاق مع إيران، مؤكدا "جديتها هذه المرة"، في حين أقرت طهران بتبادل رسائل مع واشنطن عبر مصر وتركيا.

وفي موازاة ذلك، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تواصل ضرب الأهداف العسكرية الإيرانية بقوة باستخدام ذخائر دقيقة، تزامنا مع حديث واشنطن عن دراستها نشر لواء قتالي من فرقة محمولة جوا لدعم العمليات في إيران، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في البنتاغون.


ومن جانبه، قال حزب الله إنه استهدف بالطائرات المسيّرة والصواريخ تجمعات للجنود الإسرائيليين في بلدات ومواقع حدودية، مقابل شن غارات إسرائيلية جوية على بلدات جنوبي لبنان، وفق ما نقل مراسل الجزيرة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326026

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 23 مارس 2026 | 4 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:02
18:36
15:54
12:33
06:19
04:52
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet17°
12° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
17°-8
19°-8
15°-8
14°-7
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/03)     650,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/03)   28574 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>