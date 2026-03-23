ترمب يتحدث عن فرص واعدة لاتفاق وطهران تتبادل رسائل مع واشنطن

في اليوم الـ24 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن "فرص واعدة جدا" لاتفاق مع إيران، مؤكدا "جديتها هذه المرة"، في حين أقرت طهران بتبادل رسائل مع واشنطن عبر مصر وتركيا.وفي موازاة ذلك، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تواصل ضرب الأهداف العسكرية الإيرانية بقوة باستخدام ذخائر دقيقة، تزامنا مع حديث واشنطن عن دراستها نشر لواء قتالي من فرقة محمولة جوا لدعم العمليات في إيران، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في البنتاغون.ومن جانبه، قال حزب الله إنه استهدف بالطائرات المسيّرة والصواريخ تجمعات للجنود الإسرائيليين في بلدات ومواقع حدودية، مقابل شن غارات إسرائيلية جوية على بلدات جنوبي لبنان، وفق ما نقل مراسل الجزيرة.