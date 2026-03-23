ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات
أظهرت بيانات أن متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية.
وسجلت أسعار البنزين ذروة تاريخية خلال صيف 2022 عندما تجاوزت 5 دولارات للغالون، قبل أن تنخفض لاحقاً إلى ما بين 3.80 و3.90 دولارات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام ذاته. غير أن الأسعار عادت للارتفاع مجدداً في سبتمبر 2023 لتتجاوز 3.90 دولارات للغالون، وفق تقديرات محللين في قطاع الطاقة.
وبحسب الجمعية الأمريكية للسيارات (AAA)، بلغ متوسط سعر الغالون حالياً نحو 3.956 دولارات، مسجلاً زيادة بأكثر من ثلث قيمته خلال شهر واحد، وهو مستوى لم يُسجل منذ خريف 2022، مع توقعات بإمكانية تجاوز الأسعار حاجز 4 دولارات خلال الفترة القريبة.
ويرتبط هذا الارتفاع بتداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، الذي انعكس على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال. وتشير تقديرات إلى أن هذا المضيق يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات البترولية والغاز، ما يجعل أي اضطراب فيه مؤثراً مباشرة على الأسعار العالمية للطاقة.
كما دفعت المخاطر الأمنية المتزايدة شركات التأمين إلى رفع أقساط التأمين على الشحنات البحرية وإعادة تقييم التغطيات، الأمر الذي ساهم في زيادة تكاليف النقل وأسعار الوقود في الأسواق الدولية.
الغالون الأمريكي (≈ 3.78 لتر).
