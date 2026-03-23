Babnet   Latest update 23:16 Tunis

ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c1b070c86876.82938439_jmnefqlhpikgo.jpg>
Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 22:23
      
أظهرت بيانات أن متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية.

وسجلت أسعار البنزين ذروة تاريخية خلال صيف 2022 عندما تجاوزت 5 دولارات للغالون، قبل أن تنخفض لاحقاً إلى ما بين 3.80 و3.90 دولارات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام ذاته. غير أن الأسعار عادت للارتفاع مجدداً في سبتمبر 2023 لتتجاوز 3.90 دولارات للغالون، وفق تقديرات محللين في قطاع الطاقة.


وبحسب الجمعية الأمريكية للسيارات (AAA)، بلغ متوسط سعر الغالون حالياً نحو 3.956 دولارات، مسجلاً زيادة بأكثر من ثلث قيمته خلال شهر واحد، وهو مستوى لم يُسجل منذ خريف 2022، مع توقعات بإمكانية تجاوز الأسعار حاجز 4 دولارات خلال الفترة القريبة.


ويرتبط هذا الارتفاع بتداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، الذي انعكس على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال. وتشير تقديرات إلى أن هذا المضيق يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات البترولية والغاز، ما يجعل أي اضطراب فيه مؤثراً مباشرة على الأسعار العالمية للطاقة.

كما دفعت المخاطر الأمنية المتزايدة شركات التأمين إلى رفع أقساط التأمين على الشحنات البحرية وإعادة تقييم التغطيات، الأمر الذي ساهم في زيادة تكاليف النقل وأسعار الوقود في الأسواق الدولية.

الغالون الأمريكي (≈ 3.78 لتر).
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326025

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 23 مارس 2026 | 4 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:02
18:36
15:54
12:33
06:19
04:52
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet17°
12° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
17°-8
19°-8
15°-8
14°-7
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/03)     650,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/03)   28574 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>