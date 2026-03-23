تحضيرات عربية لاجتماع وزاري مرتقب لمناقشة تداعيات التصعيد الإقليمي
وكالات - كشفت مصادر دبلوماسية عربية عن تحركات مكثفة واستعدادات لعقد الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة مملكة البحرين خلفا لدولة الإمارات.
وأفادت المصادر بوجود مشاورات حثيثة بين وزراء الخارجية العرب بهدف الخروج بقرارات وُصفت بـ“الواقعية والفعالة” لتعزيز التضامن العربي وحماية الأمن القومي، في ظل التصعيد الإقليمي المتواصل منذ أسابيع.
وأوضحت أن هناك توافقا عربيا واسعا على إدراج تداعيات الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المحور الرئيسي للنقاش، مع التركيز على انعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، والملاحة الدولية في منطقة الخليج، وأسواق الطاقة العالمية.
وتأتي هذه التحضيرات عقب تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي طالت عددا من الدول الخليجية، في سياق المواجهة المستمرة مع الضربات الجوية الأمريكية-الإسرائيلية التي استهدفت مواقع إيرانية.
كما أشارت المصادر إلى مشاورات عربية مكثفة قادتها مصر خلال الأيام الماضية لتعزيز التنسيق المشترك وتفعيل مفهوم الأمن القومي العربي، بما يضمن حماية الدول العربية من التهديدات الخارجية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
