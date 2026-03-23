Babnet   Latest update 23:16 Tunis

نيبينزيا: زيلينسكي محبط من تحول تركيز الاهتمام من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c1ad8d0a8f20.81847913_jhnqlgmpofike.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 23 Mars 2026 - 22:15 قراءة: 0 د, 54 ث
      
قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن تحول تركيز الاهتمام الدولي من الصراع في أوكرانيا إلى الشرق الأوسط أصاب فلاديمير زيلينسكي بالصدمة والذهول.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن زيلينسكي يسعى جاهدا بكل الوسائل لاستعادة هذا الاهتمام.


وأضاف نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول القضية الأوكرانية: "لقد صُدم زيلينسكي حرفيا بالفعل، من تحول الاهتمام من أوكرانيا ومن شخصيته البطولية إلى التصعيد في الشرق الأوسط".


ونوه نيبينزيا بأن النظام في كييف "وجد نفسه خارج دائرة الضوء ولذا يحاول بشدة استعادة الاهتمام".

ويرى المندوب الروسي الدائم أن نظام كييف ، سيواجه قريبا شروطا وظروفا جديدة لحل النزاع.

وأشار نيبينزيا أيضا إلى أن الدول الأوروبية تحاول "إسكات كل من ينقل الحقيقة حول الوضع في أوكرانيا".

أكد المندوب الروسي الدائم أن رعاة نظام كييف الغربيين يواصلون زيادة مساعداتهم العسكرية، لكن اهتمام المجتمع الدولي يتوجه إلى التصعيد في الشرق الأوسط. وهذا ما يدفع السلطات الأوكرانية إلى البحث عن سبل جديدة للفت الانتباه إلى مشاكلها.

في وقت سابق، صرح أليكسي بوشكوف، عضو اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد، بأن الاتحاد الأوروبي يخشى أن يتخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعم أوكرانيا، تاركا همومها للاتحاد الأوروبي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326023

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الاثنين 23 مارس 2026 | 4 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:02
18:36
15:54
12:33
06:19
04:52
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet17°
12° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
17°-8
19°-8
15°-8
14°-7
  • Avoirs en devises 24920,8
  • (23/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,38364 DT
  • (23/03)
  • 1 $ = 2,94762 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/03)     650,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/03)   28574 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>