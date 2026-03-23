قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن تحول تركيز الاهتمام الدولي من الصراع في أوكرانيا إلى الشرق الأوسط أصاب فلاديمير زيلينسكي بالصدمة والذهول.وشدد الدبلوماسي الروسي على أن زيلينسكي يسعى جاهدا بكل الوسائل لاستعادة هذا الاهتمام.وأضاف نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول القضية الأوكرانية: "لقد صُدم زيلينسكي حرفيا بالفعل، من تحول الاهتمام من أوكرانيا ومن شخصيته البطولية إلى التصعيد في الشرق الأوسط".ونوه نيبينزيا بأن النظام في كييف "وجد نفسه خارج دائرة الضوء ولذا يحاول بشدة استعادة الاهتمام".ويرى المندوب الروسي الدائم أن نظام كييف ، سيواجه قريبا شروطا وظروفا جديدة لحل النزاع.وأشار نيبينزيا أيضا إلى أن الدول الأوروبية تحاول "إسكات كل من ينقل الحقيقة حول الوضع في أوكرانيا".أكد المندوب الروسي الدائم أن رعاة نظام كييف الغربيين يواصلون زيادة مساعداتهم العسكرية، لكن اهتمام المجتمع الدولي يتوجه إلى التصعيد في الشرق الأوسط. وهذا ما يدفع السلطات الأوكرانية إلى البحث عن سبل جديدة للفت الانتباه إلى مشاكلها.في وقت سابق، صرح أليكسي بوشكوف، عضو اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد، بأن الاتحاد الأوروبي يخشى أن يتخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعم أوكرانيا، تاركا همومها للاتحاد الأوروبي.